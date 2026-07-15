La pelea entre los hermanos Tomás y Fernando Dente: cómo comenzó el conflicto que cada vez se pone peor

En pleno vivo de su programa de chimentos “Entrometidos en la tele”, Tomás Dente apuntó contra su medio hermano, el actor Fernando Dente . El conductor de TV repasó viejos conflictos familiares y lanzó durísimas acusaciones que reavivaron una disputa que parecía haber quedado atrás.

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El periodista aseguró que el vínculo entre ambos está completamente roto desde hace años y cuestionó la forma en que Fer hizo pública parte de la historia familiar en distintas entrevistas.

Durante su programa, Tomás reveló que había sido informado sobre una posible convocatoria televisiva para Fernando y aprovechó ese contexto para expresar su malestar . Según relató, el actor expuso aspectos muy íntimos de la familia sin consultar al resto de sus hermanos, especialmente luego del fallecimiento de su madre.

"Expuso el secreto más grande de mi mamá sin el consentimiento del resto de los hermanos" , afirmó al aire. Y sumó: "Amén que exageró, que hizo una hipérbole de la realidad, que cuando habla de violencia de género en mi casa, el tipo crea prácticamente una película de ciencia ficción, porque sí, hubo episodios de violencia, que siempre intenté atajar yo, porque era el único que estaba”.

Además, sostuvo que Fernando exageró distintos episodios ocurridos durante la convivencia familiar y rechazó de manera categórica algunas acusaciones que, según dijo, el actor realizó sobre él.

“Ahora anda pululando por los canales de televisión, y cuando le preguntan por mí, cambia su discurso, pone cara de compungido, y dice: 'Lo de Tomás es algo muy íntimo y muy privado', como poniéndole una connotación sexual a nuestra grieta. Nada más lejos, señores. Nada más lejos. Es una mentira absoluta.

Las acusaciones por una supuesta intervención laboral

Tomás aseguró que, cuando existía la posibilidad de que fuera contratado para conducir un programa en un canal de televisión, Fernando habría intervenido para impedir su incorporación.

En otro tramo del programa, Tomás recordó el esfuerzo económico que, según contó, hizo durante su juventud para ayudar a su familia luego de la separación de sus padres.

“Me deshice en amor por mi hermano, porque cuando mis papás se separaban y no teníamos un mango, yo laburaba hasta las doce de la noche, todos los días, y mi sueldo iba enteramente a mi mamá para que a él no le faltara nada", enfatizó.

Tomás Dente hablando sobre su hermano Fernando Dente.



Se enoja porque dijo que su madre era una violenta, y el mismo Tomas admite que sí, pero que era un “secreto familiar” que no tenía que decir.



Que él alimentó y vistió a su hermano, pero no viceversa pic.twitter.com/UEAkMq4DDr — IARA (@iara_menna) July 14, 2026

El conductor sostuvo que gran parte de su salario estaba destinado a colaborar con su madre y aseguró que, cuando atravesó un difícil momento laboral años después, no recibió el mismo apoyo.

"Mentiroso. Hijo de puta. Iba al placard de mi cuarto y le decía: 'Toda mi ropa es tuya, Fer. Todo lo que tengo es tuyo'. Y cuando yo, tres años después, me quedé sin trabajo, y él eclosionó, yo no tenía para comer, y el tipo no fue capaz jamás de decirme: 'Tomá, hermano, te doy plata, que no te falte comida'", descargó.

El origen de la pelea entre Tomás y Fernando Dente

La revista de "Gente" donde Fernando Dente contó la historia familiar.

En una entrevista que Fernando Dente dio años atrás a la revista Gente, reveló detalles de su historia personal, entre ellos que descubrió que no era hijo biológico del hombre que lo había criado, sino fruto de una relación que su madre había mantenido con un sacerdote.

En esa misma publicación, Fer también habló de situaciones de violencia que, según su testimonio, se vivieron dentro del entorno familiar.