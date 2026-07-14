James Franco sorprendió con videos sobre un supuesto encuentro extraterrestre y generó dudas

El actor James Franco volvió a convertirse en tema de conversación en las redes sociales luego de compartir una serie de videos en los que relató una presunta experiencia vinculada con extraterrestres . En las publicaciones aseguró sentirse observado, afirmó haber recibido señales difíciles de explicar y manifestó preocupación por distintos hechos que, según dijo, ocurren a su alrededor.

Sus declaraciones generaron una rápida repercusión entre los usuarios, quienes comenzaron a debatir si el actor realmente estaba relatando una vivencia personal o si existía otra explicación detrás de los llamativos mensajes.

En una de las grabaciones, Franco insistió en que su relato debía tomarse con seriedad y aseguró que no se trataba de una broma. Esa postura alimentó aún más la incertidumbre entre sus seguidores, que intentan descifrar el verdadero significado de los videos.

Con el correr de las horas, en redes sociales comenzaron a multiplicarse las especulaciones. Una de las hipótesis más repetidas sostiene que las publicaciones podrían formar parte de una campaña promocional vinculada con un futuro proyecto audiovisual .

La manera en que el actor presentó el contenido, dejando interrogantes abiertos y construyendo expectativa, reforzó esa teoría entre muchos usuarios.

Su vínculo con el cine de ciencia ficción

La posibilidad de que se trate de una estrategia relacionada con una producción cinematográfica también encuentra respaldo en la trayectoria artística de James Franco, quien ya participó en películas del género de la ciencia ficción.

James Franco habló de supuestas señales extraterrestres.

Entre ellas figura "Alien: Covenant", dirigida por Ridley Scott, una de las entregas de la reconocida franquicia sobre extraterrestres. Además, el actor integró el elenco de "Kin", una producción que combina acción y ciencia ficción a partir de una tecnología de origen desconocido.

Estos antecedentes llevaron a numerosos seguidores a vincular los recientes videos con el tipo de historias que Franco ha interpretado a lo largo de su carrera. Sin embargo, hasta el momento el actor no brindó nuevas explicaciones sobre el contenido de sus publicaciones, por lo que las especulaciones continúan creciendo en redes sociales.

Mientras algunos consideran que se trata de una experiencia personal, otros creen que detrás de los misteriosos videos podría esconderse una campaña de promoción relacionada con un nuevo trabajo cinematográfico.