Falta muy poco: cuándo se estrena "Homo Argentum" de Guillermo Francella en Disney+

La producción arribará a Disney+ este viernes 16 de enero, según confirmó oficialmente la plataforma, después de una postergación de lo originalmente anunciado.

El estreno llega seis meses después de su lanzamiento en cines, el 14 de agosto de 2025. La estrategia rompió con la lógica dominante de la industria, donde la mayoría de las películas desembarcan en streaming entre 40 y 60 días después de su estreno. Esto se debe al nivel de éxito que tuvo en salas.

El estreno llega luego de un extenso recorrido en salas, no solo en la Argentina sino también en otros países de la región. Tras su desempeño récord a nivel local, la película se proyectó en cines de Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Perú , y tiene previsto continuar su expansión en Brasil.

La película se construye a partir de una estructura poco convencional: 16 microrrelatos, con duraciones que van desde uno hasta doce minutos. En cada uno, Guillermo Francella interpreta a un personaje distinto, todos atravesados por rasgos reconocibles de la identidad argentina.

Aunque cada historia funciona de manera autónoma, el conjunto propone una mirada filosa sobre la sociedad actual, apoyada en el humor, la ironía y la crítica social. El film pone en escena virtudes, miserias, contradicciones y obsesiones del llamado “gen argentino”, un enfoque que despertó debates culturales y también lecturas políticas desde su estreno.

Cada “viñeta” aborda temas cotidianos y explora desde la hipocresía social y la dependencia familiar prolongada hasta la paranoia por la inseguridad o la idolatría futbolera, en un mosaico que combina crítica social con situaciones tan absurdas como reconocibles.

"Homo Argentum" cuenta con un elenco coral de actores y actrices destacados del cine y la televisión argentina. Entre quienes participan se encuentran Eva de Dominici, Milo J, Migue Granados, Clara Kovacic, Vanesa González, Juan Luppi, Gastón Soffritti, Dalma Maradona y Luis Brandoni.