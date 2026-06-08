8 de junio de 2026 - 11:18

Llegó al streaming la nueva película de Guillermo Francella: un misterio con los clásicos toques de comedia

Un misterio teñido de comedia donde nadie es quién parece. El actor argentino se suma a un elenco mayoritariamente español.

La nueva película de Guillermo Francella en Disney+

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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"Playa de lobos" es una propuesta dirigida y escrita por Javier Veiga. La producción apuesta por una combinación poco habitual entre comedia, misterio y tensión. Cuenta con una duración de 100 minutos y una calificación para mayores de 13 años. A Francella lo acompaña Dani Rovira como protagonistas; además, cuenta con la participación especial de Antonia San Juan.

"Playa de lobos", la nueva película de Guillermo Francella en Disney+

"Playa de lobos", la nueva película de Guillermo Francella en Disney+

El equipo técnico incluye a Javier Salmones en la dirección de fotografía, Jani Madriñelo en el montaje, Alfred Tapscott en la música original, Javi Lopa en la dirección de producción y Juan Carlos Bilbao en la dirección de arte.

La producción que conquistó a Francella. En una entrevista previa a su estreno, el intérprete explicó: "Me mandaron el guion y me encantó la historia. Yo tenía muchas ganas de poner un pie allá, pero no siempre te llegan buenos libros. Este es un planteo muy teatral, que además se basa en una premisa que todos padecemos, de que la culpa siempre es de otro".

"Playa de lobos", la peli de misterio con Guillermo Francella

La historia sigue a Manu (Veiga), un trabajador de un chiringuito de playa que está a punto de terminar su jornada laboral. Lo que parece ser un día común cambia cuando aparece Klaus (Francella), un turista que se niega a abandonar el último camastro que queda por recoger.

Embed - PLAYA DE LOBOS | Tráiler Oficial | Buena Vista International LA

Al principio, la situación parece reducirse a un simple choque de personalidades entre dos hombres completamente distintos. Sin embargo, a medida que avanza la conversación, Manu comienza a sospechar que Klaus no llegó a esa playa por casualidad y que oculta más de lo que está dispuesto a revelar.

Las dudas se convierten en tensión y el enfrentamiento psicológico entre ambos crece hasta alcanzar un punto inesperado, cuando Klaus realiza una propuesta tan desconcertante como perturbadora.

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