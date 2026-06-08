Llegó al streaming la nueva película de Guillermo Francella: un misterio con los clásicos toques de comedia

Un misterio teñido de comedia donde nadie es quién parece. El actor argentino se suma a un elenco mayoritariamente español.

Guillermo Francella encabeza uno de los nuevos estrenos que trajo Disney+. En un personaje a su estilo con toques de humor, lo que caracteriza su nueva película es el misterio donde lo que parecía un viaje de turista a una playa paradisíaca se convierte en un atractivo policial.

"Playa de lobos" es una propuesta dirigida y escrita por Javier Veiga. La producción apuesta por una combinación poco habitual entre comedia, misterio y tensión. Cuenta con una duración de 100 minutos y una calificación para mayores de 13 años. A Francella lo acompaña Dani Rovira como protagonistas; además, cuenta con la participación especial de Antonia San Juan.

"Playa de lobos", la nueva película de Guillermo Francella en Disney+ "Playa de lobos", la nueva película de Guillermo Francella en Disney+ gentileza

El equipo técnico incluye a Javier Salmones en la dirección de fotografía, Jani Madriñelo en el montaje, Alfred Tapscott en la música original, Javi Lopa en la dirección de producción y Juan Carlos Bilbao en la dirección de arte.

La producción que conquistó a Francella. En una entrevista previa a su estreno, el intérprete explicó: "Me mandaron el guion y me encantó la historia. Yo tenía muchas ganas de poner un pie allá, pero no siempre te llegan buenos libros. Este es un planteo muy teatral, que además se basa en una premisa que todos padecemos, de que la culpa siempre es de otro".