Netflix estrena documental sobre el secuestro y abuso de Elizabeth Smart que impacta al mundo

La mujer hoy tiene 38 años, pero fue secuestrada a los 14 y obligada a casarse con un hombre mientras su familia la buscaba.

El nuevo documental de Netflix sobre uno de los secuestros más escalofriantes de Estados Unidos.

El nuevo documental de Netflix sobre uno de los secuestros más escalofriantes de Estados Unidos.

Se trata de “Kidnapped: Elizabeth Smart”, el documental que repasa el secuestro ocurrido en 2002, cuando Elizabeth Smart tenía 14 años. Durante nueve meses permaneció privada de su libertad bajo el control absoluto de su captor, Brian David Mitchell, en un caso que conmocionó al país y tuvo una cobertura mediática masiva.

El documental de la joven secuestrada por nueve meses

La producción no se limita a reconstruir los hechos policiales. A través de entrevistas, material de archivo y testimonios familiares, profundiza en el impacto psicológico que la violencia dejó en la vida de Smart y en su entorno. La propia Elizabeth es la narradora central y relata cómo fue raptada de su casa en Salt Lake City en la madrugada del 5 de junio de 2002, mientras dormía junto a su familia.

Uno de los pasajes más estremecedores del documental revive los primeros días del cautiverio. En declaraciones a la revista People, Smart contó que Mitchell, un predicador callejero con antecedentes de abuso sexual infantil, le anunció que la convertiría en su esposa en una carpa improvisada donde la mantenía cautiva. La joven intentó resistirse y explicar que aquello era ilegal, pero fue amenazada con que él mataría a su familia si volvía a pedir ayuda.

Embed - Kidnapped: Elizabeth Smart | Official Trailer | Netflix

Tras ignorar sus protestas, comenzaron los abusos sexuales reiterados. Durante los meses de cautiverio, Smart sufrió torturas en múltiples ocasiones y sometida a un régimen de terror constante, con encierros prolongados, alimentación precaria y un control absoluto de cada uno de sus movimientos. Son recuerdos que la sobreviviente reconoce que preferiría olvidar, pero que decidió volver a narrar para dimensionar el impacto de la violencia sexual, incluso muchos años después de los hechos.

Además del testimonio central de Elizabeth Smart, aparecen las voces de su padre, Ed Smart, su hermana Mary Katherine y de personas que llegaron a verla durante el cautiverio sin identificarla como la adolescente desaparecida que era buscada intensamente por las autoridades. En ese período, Mitchell la obligaba a usar un velo que cubría su cabeza y su rostro, lo que dificultó su reconocimiento en espacios públicos.

Brian David Mitchell fue detenido en marzo de 2003, nueve meses después del secuestro, y en 2010 fue condenado a prisión perpetua. Su esposa, Wanda Barzee, también fue condenada por su participación en el crimen y recuperó la libertad en 2018. En mayo de 2025 volvió a ser arrestada por presuntamente violar las condiciones de su registro como delincuente sexual, tras visitar parques públicos en Utah.

El después de la joven secuestrada

Hoy, Elizabeth Smart tiene 38 años, está casada y es madre de tres hijos. Es autora de varios libros, fundó la Elizabeth Smart Foundation y se convirtió en una de las voces más influyentes en la defensa de víctimas de violencia sexual.

