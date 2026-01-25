Alerta global por filtración: 149 millones de claves de Gmail y Netflix quedaron expuestas en la red

Un experto en seguridad informática acaba de encontrar una base de datos abierta con casi 150 millones de credenciales robadas en un servidor desprotegido, generando una alerta para millones de usuarios en internet. Este hallazgo expone la privacidad de usuarios de todo el mundo y activa una advertencia urgente sobre el riesgo inminente de estafas bancarias y robo de identidad para quienes no aseguren sus cuentas.

El investigador de seguridad Jeremiah Fowler descubrió, en un servidor de acceso libre, una base de datos que contiene exactamente 149.404.754 contraseñas robadas . No se trata solo de correos electrónicos, sino de accesos directos a la vida digital, financiera y personal de millones de ciudadanos que ahora están en la mira de los ciberdelincuentes.

La lista de plataformas comprometidas incluye a los gigantes tecnológicos que la mayoría de los usuarios utiliza a diario. Entre los datos filtrados se encuentran credenciales de servicios críticos de mensajería, redes sociales y entretenimiento.

Además de estas redes, la base de datos contiene información de usuarios de Yahoo, Outlook y cuentas del sector educativo (.edu) , lo que amplifica el espectro de víctimas potenciales a estudiantes y profesionales por igual.

image

La técnica de los criminales para vaciar tus cuentas

La consecuencia más grave de esta filtración no es solo la pérdida de privacidad, sino la posibilidad de ataques automatizados conocidos como "credential stuffing". Al tener acceso a correos, nombres de usuario y contraseñas reales, los delincuentes prueban estas combinaciones en múltiples sitios, incluyendo plataformas de e-banking y sistemas gubernamentales.

Incluso si el acceso es limitado, Fowler advierte que cualquier entrada a sistemas institucionales o de gobierno (.gov) puede tener consecuencias graves dependiendo de los permisos del usuario. Este tipo de robo de datos facilita estafas financieras, fraudes de identidad y ataques de phishing que parecen legítimos, engañando incluso a los usuarios más precavidos.

image

Medidas inmediatas para recuperar tu seguridad

Ante la exposición de esta base de datos, que ya fue dada de baja para proteger a los afectados, la prioridad hoy es la prevención activa. Expertos sugieren que no basta con cambiar la contraseña si no se implementan capas adicionales de seguridad que impidan el acceso no autorizado aunque la clave sea conocida.

Para blindar tu identidad digital frente a esta filtración, se recomiendan las siguientes acciones prácticas:

Activar la autenticación de doble factor (MFA) en todos los servicios posibles.

en todos los servicios posibles. Mantener actualizados los sistemas operativos, navegadores y antivirus de todos los dispositivos.

los sistemas operativos, navegadores y antivirus de todos los dispositivos. No compartir credenciales de acceso con terceros bajo ninguna circunstancia.

con terceros bajo ninguna circunstancia. Instalar aplicaciones móviles únicamente desde tiendas oficiales para evitar software malicioso. image

El riesgo es real para quienes ignoran estas señales. La seguridad de tus ahorros y tu información personal hoy depende de la rapidez con la que asegures tus accesos tras este masivo incidente internacional.