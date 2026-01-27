27 de enero de 2026 - 13:05

Tiene 7 episodios en Netflix: la serie de la India que expone el lado oculto de los aeropuertos

La producción expliora las cadenas de contrabando global, las rutas y formas de pasar droga por los duros controles de fronteras.

La nueva serie india de Netflix que lidera el ranking de vistas.

La nueva serie india de Netflix que lidera el ranking de vistas.

“Taskaree: El infierno del contrabando”,creada por Neeraj Pandey, llegó a Netflix el 14 de enero. Con Emraan Hashmi como protagonista, la ficción se adentra en las aduanas aeroportuarias y en la lucha contra el tráfico ilegal a escala global, un territorio inédito dentro de la televisión contemporánea.

Producida por Friday Storytellers, la compañía de Pandey, la serie fue filmada en cuatro países y en múltiples plataformas aeroportuarias internacionales.Pone el foco en los engranajes del contrabando global, los métodos de ocultamiento, las rutas aéreas y los procedimientos de control.

De qué trata la nueva serie india de Netflix

Embed - Taskaree: Rede de Contrabando - (2026) - Trailer Dublado.

La historia sigue a Arjun Meena, un inspector de aduanas experimentado que lidera una unidad especial destinada a operar en las zonas más sensibles de los aeropuertos internacionales. Meticuloso, disciplinado y obsesionado con la anticipación, Meena encarna un tipo de autoridad que sabe que un solo error puede desencadenar consecuencias irreversibles.

Ante el crecimiento alarmante del contrabando, el gobierno indio implementa una medida excepcional y coloca a este equipo como primera línea de defensa frente a una amenaza que ya no reconoce fronteras. Lo que comienza como una estrategia de control pronto se transforma en una carrera contrarreloj contra redes criminales altamente sofisticadas.

