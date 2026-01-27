27 de enero de 2026 - 12:01

Dura casi dos horas en Netflix: la imperdible película sobre un pintor mafioso que está basada en un caso real

La historia sigue a un falsificador que cuadros, pero todo se va descontrolar cuando comete un secuestro y asesinato.

La nueva, y real, película que es furor en Netflix.

La nueva, y real, película que es furor en Netflix.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

La historia real detrás de la película de Netflix con Matt Damon y Ben Affleck: qué sucedió en El Botín

La historia real detrás de la película de Netflix con Matt Damon y Ben Affleck: qué sucedió en "El Botín"

Por Redacción Espectáculos
Alex Honnold cautivó a miles de espectadores luego de haber logrado una escalada histórica a un rascacielos de 508 metros. 

Escalada histórica: subió un edificio de 508 metros de altura sin arnés ni cuerdas y Netflix lo transmitió

Por Redacción Espectáculos

“El falsificador” (Il falsario), la reciente producción italiana rápidamente escaló al primer puesto de lo más visto. Inspirada en la vida real de Antonio “Toni” Chichiarelli, la película reconstruye el recorrido de un artista brillante cuya habilidad técnica lo llevó a convertirse en una figura funcional tanto para la mafia como para operaciones políticas encubiertas en la Italia de los años setenta y ochenta.

La historia de Antonio "Toni" Chichiarelli en Netflix.
La historia de Antonio “Toni” Chichiarelli en Netflix.

La historia de Antonio “Toni” Chichiarelli en Netflix.

Un pintor atrapado entre el arte y el delito

Chichiarelli es presentado como un personaje tan carismático como peligroso. Incapaz de abrirse camino en los circuitos artísticos tradicionales, canaliza su destreza para copiar estilos, firmas y documentos hacia el mundo de la falsificación. Lo que comienza como una salida económica termina integrándolo a engranajes criminales cada vez más complejos, donde su trabajo resulta estratégico.

La película retrata su ascenso en un contexto de extrema inestabilidad social: los llamados “años de plomo”, marcados por atentados, tensiones ideológicas y la omnipresencia del crimen organizado. En ese escenario, Toni se mueve con arrogancia y ambición, dispuesto a cruzar cualquier límite con tal de ganar poder y respeto.

Embed - El Falsificador | Trailer en Español (Película de Netflix) | Estreno: 23/01/2026 #elfalsificador

Lejos de mostrar la falsificación solo como un delito artístico, la película pone el foco en el proceso creativo y técnico detrás de cada fraude. El método de trabajo, la obsesión por el detalle y la precisión convierten al protagonista en un recurso valioso para quienes buscan manipular la realidad.

Esa habilidad termina teniendo consecuencias concretas en el devenir político y social de la época, elevando el rol de Chichiarelli de simple estafador a actor indirecto de hechos históricos.

Donde la ficción se cruza con la dura realidad

Uno de los aspectos más impactantes del relato es la presunta participación de Chichiarelli en el secuestro y asesinato de Aldo Moro, líder de la Democracia Cristiana. Según la reconstrucción, el falsificador habría creado un comunicado apócrifo atribuido a las Brigadas Rojas para desinformar y sembrar confusión durante la crisis.

Años después, también aparece vinculado al millonario asalto a Brink’s Securmark en 1984, donde se robaron cerca de 35 mil millones de liras. En ese golpe, habría dejado documentos falsos como maniobra distractiva. Su final fue abrupto: menos de seis meses después, Chichiarelli fue asesinado, cerrando una carrera criminal tan veloz como peligrosa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La precuela de una de las películas más famosas de 2010 llegó a Netflix.

Netflix pone fecha a la precuela más esperada por los fanáticos de "Los Juegos del Hambre"

Por Redacción Espectáculos
La nueva película de HBO Max con un actor de Stranger Things.

Dura 93 minutos en HBO Max: la película de terror viral protagonizada por un actor de Stranger Things

Por Redacción Espectáculos
La actriz resaltó la ausencia de directoras femeninas en las nominaciones de los Óscar 2026. 

Natalie Portman criticó las nominaciones a los Oscar y la ausencia de la película argentina Belén

Por Redacción Espectáculos
Willen Dafoe se anima a bailar al ritmo de Damas Gratis en una nueva película con sello argentino.

Willem Dafoe desembarca en la Argentina y baila Damas Gratis en su nueva película

Por Redacción Espectáculos