27 de enero de 2026

Netflix pone fecha a la precuela más esperada por los fanáticos de "Los Juegos del Hambre"

Esta adaptación fue ampliamente recibida por la crítica en cines, ahora llega a la plataforma de streaming.

La precuela de una de las películas más famosas de 2010 llegó a Netflix.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Redacción Espectáculos

Netflix incorporó a su catálogo una producción muy esperada por los fans de Los Juegos del Hambre. La llegada de esta historia reavivó el interés por las películas de un mundo distópico que marcó a millones de espectadores en 2010 y promete responder preguntas clave sobre el origen de la saga.

“Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes" es una precuela que se sitúa varias décadas antes de los hechos de la saga original y que pone el foco en el nacimiento de uno de sus villanos más recordados: Coriolanus Snow.

Embed - LOS JUEGOS DEL HAMBRE 5: Balada de pájaros cantores y serpientes Tráiler Español Latino (2023)

De qué trata “Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes”

La historia se desarrolla en Panem durante la décima edición de "Los Juegos del Hambre", en un contexto donde el evento aún no tiene el espectáculo y la sofisticación que se vería años después. En ese escenario aparece un joven Coriolanus Snow, heredero de una familia venida a menos, que busca recuperar prestigio y poder aceptando el rol de mentor.

Su destino da un giro inesperado cuando le asignan a Lucy Gray Baird, la tributo del empobrecido Distrito 12. Contra todo pronóstico, Snow decide apostar por su carisma y talento para convertirla en una figura atractiva para el público, mientras entre ambos se construye un vínculo atravesado por la desconfianza, la estrategia y sentimientos ambiguos.

Tom Blyth como Coriolanus Snow y Rachel Zegler en la piel de la gran Lucy Gray Baird

Con el avance de la competencia, la película se adentra en la evolución psicológica y moral del protagonista. Ambición, supervivencia y manipulación se entrelazan para mostrar cómo se forja el líder autoritario que dominará Panem en el futuro, dejando en evidencia que la línea entre víctima y verdugo es mucho más difusa de lo que parece.

Reparto principal de la película es Tom Blyth como Coriolanus Snow; Rachel Zegler en la piel de la gran Lucy Gray Baird; Peter Dinklage como Casca Highbottom; y Jason Schwartzman como Lucretius “Lucky” Flickerman; entre otros.

