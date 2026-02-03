"Gran Hermano: Generación Dorada": Santiago del Moro adelantó detalles de lo que será el regreso del reality

Después de semanas de rumores, especulaciones y ansiedad de los fans, el momento finalmente llegó. En el estudio de " Gran Hermano ", en Martínez (Buenos Aires), Santiago del Moro se plantó frente a periodistas, influencers y exjugadores para presentar oficialmente " Gran Hermano: Generación Dorada ", la nueva edición del reality que, desde hace un cuarto de siglo, funciona como un espejo incómodo —y adictivo— de la sociedad argentina.

El evento arrancó con un video que repasó los 25 años del formato en el país, una línea de tiempo cargada de escándalos, héroes efímeros, villanos inolvidables y rating récord. De experimento televisivo a fenómeno cultural, "Gran Hermano" redefinió el prime time, creó un nuevo lenguaje mediático y convirtió la vida cotidiana en espectáculo masivo. Amado y odiado con la misma intensidad, el formato sobrevivió a modas, críticas y reinvenciones sin perder vigencia.

“Decidimos no mostrar la casa, que se vaya conociendo poco a poco y festejar estos 25 años, porque no es un programa más. Gran Hermano fue el programa o el formato que cambió la televisión mundial”, disparó el conductor.

Entre las pocas pistas reveladas, Del Moro mostró imágenes de las dos piletas que tendrá la casa. Una será al aire libre, rodeada de vegetación y arena, diseñada como una playa artificial. “Acorde a la temática un poco caribeña, tropical”, explicó.

La segunda pileta será climatizada, pensada para atravesar el otoño y el invierno, y estará ubicada donde antes funcionaba el gimnasio. Aunque, aclaró, el ejercicio no desaparecerá. “Va a haber gimnasio, una puerta roja que se agrega en ese patio y que va a generar muchas cosas. Va a haber un caño, va a haber una placita. También va a haber algo en los cuartos, pero no quiero decir qué”.

El misterio no es casual. “Esta vez preferí no mostrar el vestido de la novia”, dijo, dejando claro que la sorpresa será parte del juego.

No es "GH famosos": el casting y la polémica

El subtítulo "Generación Dorada" encendió todo tipo de teorías en redes. ¿Famosos? ¿Exjugadores? ¿Una mezcla explosiva? Del Moro fue categórico: “No es 'Gran Hermano famosos', ni 'GH VIP' ni 'La casa de los famosos'. Nada que ver con eso”. “No buscamos famosos”, remarcó. “'Gran Hermano' no es un reality más”.

Según explicó, hubo contactos con personas conocidas, pero el criterio fue otro. “Se han llamado a más de 10 o 15 personas para que vengan a una charla y a un posible casting. No se salió a buscar famosos”.

La clave, insistió, está en la actitud. “Tenés que poner tu vida en pausa, te tenés que divertir y convivir con muchas personas durante varios meses. No es para cualquiera. Solamente es para gente apasionada por este formato”.

Y fue todavía más claro: “Creemos que los currículums, las carreras, los fandoms y los seguidores quedan en la puerta. Todo eso, el día que entrás, lo dejás colgado en la puerta y entrás a jugar el juego de GH”.

image

Uno de los puntos que más incomoda al conductor es el abandono temprano de jugadores. Por eso fue directo: “Quiero que tengan en cuenta el compromiso que es entrar a esa casa”.

La edición contará con entre 25 y 30 participantes y sumará una novedad clave: la “placa planta”. “Planta no es el que es callado, es el que no juega el juego”, explicó. En cualquier momento, "Gran Hermano" podrá someter a votación a quienes no participen activamente.

Sobre las reglas, prometió transparencia: “Tratamos de que las reglas respeten el juego y que sean lo más honestas posible con el formato”.

Eso sí, algunos secretos seguirán guardados. “Hay cosas que no quiero decir todavía porque no quiero que los jugadores entren con esa información”.

Estreno, analistas y un nuevo streaming

"Gran Hermano: Generación Dorada" se estrenará el 23 de febrero, convivirá en sus primeros días con "MasterChef Celebrity" y se emitirá todas las noches por Telefe (y en Mendoza, por Canal 9 Televida).

El panel volverá a contar con Laura Ubfal, Ceferino Reato, Sol Pérez, Gastón Trezeguet y Eliana Guercio, con la incorporación de Mariana Brey. También participarán Tomás Balmaceda, Tato Algorta, Eugenia Ruiz, Gustavo Conti y Ana Laura Román.

La transmisión 24 horas seguirá disponible en DGO y, como novedad, se suma Amazon Prime. Además, Del Moro debutará con su propio stream: La Cumbre. “Después de la gala de eliminación… en caliente, hago la nota. Sin que el participante haya pasado por familiares, ni por psicólogos, ni por nada”, explicó.