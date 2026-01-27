Telefe y Santiago del Moro confirmaron la fecha de inicio de Gran Hermano "Generación Dorada"

Durante la trasmisión de uno de los programas del canal, se supo el día que abrirá sus puertas la casa más famosa del país.

Telefe anunció este lunes, la fecha de estreno de Gran Hermano: Generación Dorada y revolucionó a los fanáticos. La noticia fue confirmada al aire de Telefe Noticias por Luly Illbele, quien detalló: "La expectativa es total, hay muchísmo nerviosismo. Ya se empezaron a hacer las fotos del casting y se están seleccionando a los participantes. La casa va a estar totalmente renovada".

Finalmente, la periodista reveló: "Arranca Gran Hermano Generación Dorada el lunes 23 de febrero. Se vuelven a abrir las puertas de la casa más famosa del país". A su vez, desde las redes sociales de Telefe y Gran Hermano expresaron: "El lunes 23 de febrero los vas a conocer. El lunes 23 de febrero la casa comienza a latir".

Santiago del Moro también difundió las promos en su cuenta de Instagram a modo de adelanto de lo que se viene en el canal de la familia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano (@granhermanoar) ¿Qué cambios tendrá Gran Hermano Generación Dorada? El conductor mostró las primeras imágenes de "La Nave", lo que formará parte del estudio renovado para Gran Hermano Generación Dorada.

Si bien hace un tiempo anunciaron que desde la producción decidieron sacar la histórica piscina de la casa, el conductor también reveló los avances en el nuevo estudio a falta de un mes para el debut.