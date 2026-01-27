27 de enero de 2026 - 09:32

Telefe y Santiago del Moro confirmaron la fecha de inicio de Gran Hermano "Generación Dorada"

Durante la trasmisión de uno de los programas del canal, se supo el día que abrirá sus puertas la casa más famosa del país.

Telefe confirmó la fecha de inicio de Gran Hermano "Generación Dorada"

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Telefe anunció este lunes, la fecha de estreno de Gran Hermano: Generación Dorada y revolucionó a los fanáticos. La noticia fue confirmada al aire de Telefe Noticias por Luly Illbele, quien detalló: "La expectativa es total, hay muchísmo nerviosismo. Ya se empezaron a hacer las fotos del casting y se están seleccionando a los participantes. La casa va a estar totalmente renovada".

Finalmente, la periodista reveló: "Arranca Gran Hermano Generación Dorada el lunes 23 de febrero. Se vuelven a abrir las puertas de la casa más famosa del país". A su vez, desde las redes sociales de Telefe y Gran Hermano expresaron: "El lunes 23 de febrero los vas a conocer. El lunes 23 de febrero la casa comienza a latir".

Si bien hace un tiempo anunciaron que desde la producción decidieron sacar la histórica piscina de la casa, el conductor también reveló los avances en el nuevo estudio a falta de un mes para el debut.

Gran Hermano
En sus historias de Instagram, Del Moro anunció: "Cuenta regresiva iniciada. Preparando la nave. Febrero 2026. Prepárense".

Además, subió las fotos de cómo está quedando el estudio renovado. Cuando antes los colores que se destacaban era el violeta y el azul, ahora las autoridades del reality decidieron cambiar la tonalidad a un color parecido al dorado, haciendo alusión a "Generación Dorada".

Gran Hermano
Telefe confirmó la fecha de inicio de Gran Hermano

Sin embargo, en las imágenes se puede ver una escalera roja, lo que implica que todavía no terminaron con los cambios.

Los fanáticos se expresaron en las redes y muchos de ellos hicieron comentarios negativos ya que creen que el "estudio es igual al de antes y que solo se dedicaron a cambiar la tonalidad de colores", mientras que otros esperan que inviertan dinero para hacer más cambios en la casa y no tanto en el estudio.

La opinión de las personas está totalmente dividida y se espera con cierta incertidumbre la edición de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) en la casa más famosa del país.

