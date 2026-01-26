26 de enero de 2026 - 21:20

Franco Torchia se retractó y pidió disculpas públicas a Juana Viale: "Me vendieron pescado podrido"

El periodista admitió que la versión que difundió sobre la relación de la conductora con el expresidente Macri no tenía sustento y pidió perdón en vivo. Nacho Viale dio por cerrado el tema.

Franco Torchia, Juana Viale y Nacho Viale.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El periodista Franco Torchia se retractó este domingo y le pidió disculpas públicas a Juana Viale durante su programa, luego de haberla vinculado con el expresidente Mauricio Macri en una versión que reconoció como “100% falsa”.

Quiero aprovechar este momento para pedirle profundas y genuinas disculpas a Juana Viale por la versión 100% falsa que yo di al aire días atrás”, expresó Torchia, quien asumió su responsabilidad por el impacto que generó la información difundida.

En su descargo, el comunicador sostuvo que la versión que llevó al aire no tenía sustento y explicó que fue inducido a error por una fuente que le brindó datos incorrectos. “Me vendieron pescado podrido”, afirmó.

Embed

Torchia aclaró que no existió ningún tipo de vínculo entre Juana Viale y Mauricio Macri, y reconoció que la circulación de esa versión provocó consecuencias negativas. “Al difundir esa información generé hostigamiento, angustia y dolor en ella y en su entorno”, señaló, y calificó su accionar como un error grave.

Por su parte, Nacho Viale, hermano de la actriz, se expresó en redes sociales, compartió un fragmento de las disculpas en su cuenta de X y dio por cerrado el tema. “No. Tema terminado. Disculpas aceptadas. Se hizo justicia de una injusticia y falacia. Se reconoció el error y se pidió perdón. Le hace bien a los medios saber pedir perdón. Fin”, escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nachoviale/status/2015163422569062759&partner=&hide_thread=false

La retractación marcó un giro respecto de las declaraciones previas de Torchia, quien había sostenido en el programa Intrusos que se trataba de un “acercamiento” y había defendido la veracidad de su fuente, incluso luego de la desmentida pública de los involucrados.

