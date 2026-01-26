Franco Torchia se retractó y pidió disculpas públicas a Juana Viale: "Me vendieron pescado podrido"

El periodista admitió que la versión que difundió sobre la relación de la conductora con el expresidente Macri no tenía sustento y pidió perdón en vivo. Nacho Viale dio por cerrado el tema.

El periodista Franco Torchia se retractó este domingo y le pidió disculpas públicas a Juana Viale durante su programa, luego de haberla vinculado con el expresidente Mauricio Macri en una versión que reconoció como “100% falsa”.

“Quiero aprovechar este momento para pedirle profundas y genuinas disculpas a Juana Viale por la versión 100% falsa que yo di al aire días atrás”, expresó Torchia, quien asumió su responsabilidad por el impacto que generó la información difundida.

En su descargo, el comunicador sostuvo que la versión que llevó al aire no tenía sustento y explicó que fue inducido a error por una fuente que le brindó datos incorrectos. “Me vendieron pescado podrido”, afirmó.

Embed EL PEDIDO DE DISCULPAS DE FRANCO TORCHIA: "ES TOTALMENTE LA VERSIÓN DE UN VÍNCULO DE JUANA VIALE CON MACRI"#LapeClubSocial pic.twitter.com/xSk1FFklNz — América TV (@AmericaTV) January 26, 2026 Torchia aclaró que no existió ningún tipo de vínculo entre Juana Viale y Mauricio Macri, y reconoció que la circulación de esa versión provocó consecuencias negativas. “Al difundir esa información generé hostigamiento, angustia y dolor en ella y en su entorno”, señaló, y calificó su accionar como un error grave.

Por su parte, Nacho Viale, hermano de la actriz, se expresó en redes sociales, compartió un fragmento de las disculpas en su cuenta de X y dio por cerrado el tema. “No. Tema terminado. Disculpas aceptadas. Se hizo justicia de una injusticia y falacia. Se reconoció el error y se pidió perdón. Le hace bien a los medios saber pedir perdón. Fin”, escribió.