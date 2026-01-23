Zoe Bogach no pudo aguantar las lágrimas al enterarse que su ex quiere entrar a Gran Hermano

La exconcursante del reality de Telefe descargó su tristeza en redes sociales y fue muy apoyada por sus seguidores.

Zoe Bogach no pudo aguantar el enojo de que su ex quiera entrar a Gran Hermano.

En 2025, y en medio de versiones de infidelidades cruzadas, Zoe Bogach se separó de Manuel Ibero. Ahora, al enterarse de que su expareja podría quedar seleccionada para Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe), la exconcursante del reality rompió en llanto y expresó su indignación en redes sociales.

Mediante su cuenta de TikTok, explicó el motivo de su bronca y se mostró entre lágrimas. “Tengo muchísima bronca y muchísima ansiedad. La gente no sabe lo que yo sufrí como para volver a pasar lo mismo, cuando yo ya estaba dando por finalizado ese ciclo“, comenzó diciendo.

Zoe Bogach criticó que a su ex nunca le importó el reality Luego, indicó que a su ex nunca le había interesado ser mediático o famoso: "Ahora enterarme, de nuevo, que quiere entrar para tener lo que yo tuve, cuando toda la relación, durante dos años, que no le gustaba la exposición ni ir a programas. No entiendo y tampoco le echo la culpa a la producción porque la tele es así y es lo que garpa".

Zoe Bogach Zoe Bogach no pudo aguantar el enojo de que su ex quiera entrar a Gran Hermano. web “Me da mucha bronca cómo me puede hacer esto. Cómo alguien puede fingir tener una personalidad, que no la tenés, durante dos años. La verdad que no lo entiendo", arremetió, completamente decepcionada.

Por último, dejó en claro que, por más que se haya filtrado el nombre de Manuel como futuro participante, cree que desde el reality lo van a convocar de todos modos: "Ya se filtró, ya lo filtré. Ya todo el mundo del ambiente me dijo que lo sabía, pero nunca me dijeron nada. Me enteré por un mensaje de Instagram. Ya está, que voy a hacer, por más que lo filtre, el chabón va a entrar igual porque es lo que garpa“.