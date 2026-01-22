Laurita Fernández deberá pagar casi $100 mil millones por una demanda: los detalles de la causa

Laurita Fernández recibió una demanda judicial por más de $90 millones debido a un presunto incumplimiento en una relación laboral previa. La denuncia fue radicada por su exrepresentante, Mauricio Cataraín, y la suma total del reclamo responde a honorarios y compensaciones que el denunciante exige de manera inmediata.

Según detallaron Juan Etchegoyen en Mitre Live y desde el programa A la tarde, por América, el reclamo de Cataraín abarca porcentajes por 10 años de representación de la artista. En tanto, los abogados de la modelo y actriz ya trabajan en la respuesta formal para presentar ante el juez a cargo de la causa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mitre Live (@mitrelive) Qué reclama el exrepresentante de Laurita Fernández El empresario manifestó que la bailarina se desvinculó de manera unilateral de su relación contractual y que, a partir de entonces, él no percibió lo que cree que corresponde por los servicios de representación. Hasta el momento, no se aceptó ninguna mediación y manifestó su intención de llevar el caso directamente a juicio.

“Gente cercana y amiga de Mauricio me dice que son cerca de $90 millones; en muchos años es la única demanda que tiene”, mencionó al aire el periodista Alejandro Castelo. Sumado a esto, agregó que Cataraín es “un hombre de bajo perfil”. “Son cinco años de trabajo, no quiso arreglar el tema de la plata Laurita, él estaba dispuesto a negociar esto... por eso se dilató tanto tiempo”, sentenció Castelo en conversación con Karina Mazzocco.