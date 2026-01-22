22 de enero de 2026 - 10:33

Laurita Fernández deberá pagar casi $100 mil millones por una demanda: los detalles de la causa

La conductora de televisión enfrenta una disputa legal millonaria tras un reclamo vinculado a su actividad profesional.

Laurita Fernández fue denunciada por su exrepresentante.

Laurita Fernández fue denunciada por su exrepresentante.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Laurita Fernández recibió una demanda judicial por más de $90 millones debido a un presunto incumplimiento en una relación laboral previa. La denuncia fue radicada por su exrepresentante, Mauricio Cataraín, y la suma total del reclamo responde a honorarios y compensaciones que el denunciante exige de manera inmediata.

Leé además

Florencia Peña en diálogo con Nilda Sarli en el ciclo Mil vidas.

Florencia Peña explicó por qué ni siquiera en Mendoza logra escapar de la fama: "Me tengo que bancar que..."
Luisana Lopilato quiere volver a la Argentina.

Luisana Lopilato confesó que tiene pensado regresar a Argentina: "Disfrutar todo lo que..."

Por Agustín Zamora

Según detallaron Juan Etchegoyen en Mitre Live y desde el programa A la tarde, por América, el reclamo de Cataraín abarca porcentajes por 10 años de representación de la artista. En tanto, los abogados de la modelo y actriz ya trabajan en la respuesta formal para presentar ante el juez a cargo de la causa.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Mitre Live (@mitrelive)

Qué reclama el exrepresentante de Laurita Fernández

El empresario manifestó que la bailarina se desvinculó de manera unilateral de su relación contractual y que, a partir de entonces, él no percibió lo que cree que corresponde por los servicios de representación. Hasta el momento, no se aceptó ninguna mediación y manifestó su intención de llevar el caso directamente a juicio.

Gente cercana y amiga de Mauricio me dice que son cerca de $90 millones; en muchos años es la única demanda que tiene”, mencionó al aire el periodista Alejandro Castelo. Sumado a esto, agregó que Cataraín es “un hombre de bajo perfil”. “Son cinco años de trabajo, no quiso arreglar el tema de la plata Laurita, él estaba dispuesto a negociar esto... por eso se dilató tanto tiempo”, sentenció Castelo en conversación con Karina Mazzocco.

Laurita Fernández
Laurita Fernández fue denunciada por su exrepresentante.

Laurita Fernández fue denunciada por su exrepresentante.

"Laurita da una nota para Gente en su casa, donde se ven muchos lujos. A partir de ahí, Mauricio empieza a reclamar desde lo legal", explicaron los panelistas, en cuanto al detonante que habría generado el enojo del exrepresentante de la conductora y habría llevado al hombre a realizar la denuncia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Sinners, la película con más nominaciones en la historia de los Premios Oscar.

Cuál es la película que logró el récord de nominaciones a los Oscar 2026 y destronó a Titanic y La La Land

Por Redacción Espectáculos
la lista completa de los nominados a los oscar 2026: cuales son las 10 peliculas candidatas y donde verlas

La lista completa de los nominados a los Óscar 2026: cuáles son las 10 películas candidatas y dónde verlas

Por Redacción Espectáculos
La danesa Sarah Borrell, examante de Luciano Castro, fue despedida de su trabajo en Madrid.

La examante de Luciano Castro se quedó sin trabajo por las polémicas con el actor

Por Agustín Zamora
Netflix canceló una serie de Netflix, la sucesora de Yellowstone.

Tras una temporada, Netflix canceló una serie: era la nueva "Yellowstone"

Por Redacción Espectáculos