Luisana Lopilato confesó que tiene pensado regresar a Argentina: "Disfrutar todo lo que..."

La actríz vive hace 15 años en Canadá junto a Michael Bublé y sus hijos, pero no olvida sus raíces, que la tendrían pensando en volver.

Luisana Lopilato se volvió tendencia en redes sociales tras un posteo en Instagram donde expresó su deseo de volver a Argentina más de una vez este año. En el texto que acompañó las fotos, la ex Chiquititas escribió que quiere “volver a perderme en sus paisajes, recorrerla sin apuro y disfrutar todo lo increíble que tiene”.

Las imágenes publicadas la muestran en distintos rincones del Noroeste argentino, con especial presencia de postales de Jujuy. En una de las primeras fotos se la ve sonriendo junto a una llama en la emblemática Quebrada de Humahuaca, uno de los paisajes más icónicos de la provincia.

Luisana Lopilato Luisana Lopilato quiere volver a la Argentina. web Luego se la ve posando ante la inmensidad de Las Salinas Grandes, interactuando con un pequeño cabrito y hasta montando a caballo con la Cordillera de fondo. Las postales destacan la luz y colores del paisaje norteño que la artista eligió para su publicación.

El posteo de Lopilato generó cientos de comentarios de sus seguidores, muchos ligados a la nostalgia por el regreso a sus raíces y la admiración por la geografía argentina. La artista vive desde hace años en Canadá, junto a su esposo, el cantante Michael Bublé, y sus hijos, y suele alternar su residencia entre ese país y la Argentina por motivos laborales y personales.

Luisana Lopilato no deja atrás sus raíces El vínculo con sus raíces queda de manifiesto en las palabras que acompañaron la publicación, donde Lopilato destacó su amor por los paisajes argentinos y la importancia de reconectarse con la tierra que la vio crecer antes de su vida internacional.