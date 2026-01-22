22 de enero de 2026 - 10:10

Luisana Lopilato confesó que tiene pensado regresar a Argentina: "Disfrutar todo lo que..."

La actríz vive hace 15 años en Canadá junto a Michael Bublé y sus hijos, pero no olvida sus raíces, que la tendrían pensando en volver.

Luisana Lopilato quiere volver a la Argentina.

Luisana Lopilato quiere volver a la Argentina.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Luisana Lopilato se volvió tendencia en redes sociales tras un posteo en Instagram donde expresó su deseo de volver a Argentina más de una vez este año. En el texto que acompañó las fotos, la ex Chiquititas escribió que quiere “volver a perderme en sus paisajes, recorrerla sin apuro y disfrutar todo lo increíble que tiene”.

Leé además

Netflix presenta una nueva película de animé, que sigue los pasos de Las Guerreras K-Pop.

Netflix suma una nueva película de animé, sucesora de "Las guerreras K-Pop"

Por Redacción Espectáculos
Florencia Peña en diálogo con Nilda Sarli en el ciclo Mil vidas.

Florencia Peña explicó por qué ni siquiera en Mendoza logra escapar de la fama: "Me tengo que bancar que..."

Las imágenes publicadas la muestran en distintos rincones del Noroeste argentino, con especial presencia de postales de Jujuy. En una de las primeras fotos se la ve sonriendo junto a una llama en la emblemática Quebrada de Humahuaca, uno de los paisajes más icónicos de la provincia.

Luisana Lopilato
Luisana Lopilato quiere volver a la Argentina.

Luisana Lopilato quiere volver a la Argentina.

Luego se la ve posando ante la inmensidad de Las Salinas Grandes, interactuando con un pequeño cabrito y hasta montando a caballo con la Cordillera de fondo. Las postales destacan la luz y colores del paisaje norteño que la artista eligió para su publicación.

El posteo de Lopilato generó cientos de comentarios de sus seguidores, muchos ligados a la nostalgia por el regreso a sus raíces y la admiración por la geografía argentina. La artista vive desde hace años en Canadá, junto a su esposo, el cantante Michael Bublé, y sus hijos, y suele alternar su residencia entre ese país y la Argentina por motivos laborales y personales.

Luisana Lopilato
Luisana Lopilato quiere volver a la Argentina.

Luisana Lopilato quiere volver a la Argentina.

Luisana Lopilato
Luisana Lopilato quiere volver a la Argentina.

Luisana Lopilato quiere volver a la Argentina.

Luisana Lopilato no deja atrás sus raíces

El vínculo con sus raíces queda de manifiesto en las palabras que acompañaron la publicación, donde Lopilato destacó su amor por los paisajes argentinos y la importancia de reconectarse con la tierra que la vio crecer antes de su vida internacional.

La actriz de Casados con hijos se mudó a Canadá en 2011, luego de casarse con Michael Bublé. Allí vive con el cantante y sus cuatro hijos (Noah, Elías, Vida y Cielo). Sin embargo, extraña Argentina y quiere volver más seguido.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Sinners, la película con más nominaciones en la historia de los Premios Oscar.

Cuál es la película que logró el récord de nominaciones a los Oscar 2026 y destronó a Titanic y La La Land

Por Redacción Espectáculos
la lista completa de los nominados a los oscar 2026: cuales son las 10 peliculas candidatas y donde verlas

La lista completa de los nominados a los Óscar 2026: cuáles son las 10 películas candidatas y dónde verlas

Por Redacción Espectáculos
La danesa Sarah Borrell, examante de Luciano Castro, fue despedida de su trabajo en Madrid.

La examante de Luciano Castro se quedó sin trabajo por las polémicas con el actor

Por Agustín Zamora
Netflix canceló una serie de Netflix, la sucesora de Yellowstone.

Tras una temporada, Netflix canceló una serie: era la nueva "Yellowstone"

Por Redacción Espectáculos