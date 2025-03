Luisana Lopilato soprendió a todos los fanáticos de Rebelde Way con su inesperada aparición

Por qué Luisana Lopilato no se suma al regreso de Rebelde Way junto a Camila Bordonaba

Las palabras de Luisana Lopilato

Desde que se anunció la gira, los seguidores especularon con la posibilidad de que Lopilato se sumara al reencuentro. Ella misma se encargó de aclarar la situación. “Muchos quieren saber si voy a formar parte del tour de Erreway 2025 y desafortunadamente no voy a poder esta vez. Pero, ¿quién te dice que en algún show me subo y los visito?”, explicó. Sobre los motivos, detalló que se debía a compromisos laborales para 2025. Sin embargo, dejó en claro su orgullo por haber sido parte de Rebelde Way. “Estoy siempre muy agradecida por el cariño de ustedes. Me llena de amor leerlos en redes sociales. Estoy contenta por Feli, Benja y Cami porque sé que la van a romper. Ellos lo saben, pero quiero que tengan presente que los apoyo en todo”, concluyó.