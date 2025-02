Así fue el encuentro de Luisana Lopilato y Michael Bublé con el príncipe Harry y Meghan Markle

Aunque fue un encuentro público, los dos matrimonios compartieron una cena en un restaurante de comida india. Fue el chef del lugar quien publicó una foto de este momento, donde se los ve a Harry, Meghan y Michael disfrutando de una grata velada.

Antes de que se hiciera pública esta reunión, el cantante canadiense dedicó una publicación a Luisana durante su escapada romántica.

Embed - Michael Buble on Instagram: "Spent the day with my beautiful wife, in one of the most beautiful places on earth, Whistler BC. We love this place and to think it’s just 90 minutes from home is unreal. Pasé el día con mi hermosa esposa en uno de los lugares más hermosos del mundo, Whistler BC. Nos encanta este lugar y pensar que está a solo 90 minutos de casa es increíble"