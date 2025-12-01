1 de diciembre de 2025 - 10:28

El gesto navideño de Luisana Lopilato que dejó al descubierto ¿un nuevo embarazo?

Las fotos de la actriz, junto a sus hijos y el cantante, vinieron con una señal que se volvió viral en redes sociales.

La foto de Luisana Lopilato y Michael Bublé que generó rumores de embarazo.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Luisana Lopilato revolucionó Instagram con un posteo navideño desde Vancouver, junto a Michael Bublé y sus cuatro hijos. Lo que parecía una simple actualización familiar terminó convirtiéndose en tendencia por un detalle que muchos interpretaron como una pista sobre un posible embarazo: ¿se viene el quinto?

En su mensaje, habló del proceso emocional que vive cada vez que termina un rodaje y del contraste entre la intensidad del set y la calma de regresar a casa. También destacó la importancia de reencontrarse con sus hijos, disfrutar las pequeñas rutinas y agradecer por el paso del tiempo y el crecimiento de su familia.

Mientras Luisana hacía foco en ese costado íntimo, las miradas de sus seguidores se concentraron en otra cosa: las fotos. En las primeras imágenes se la ve junto a Bublé y los niños armando el enorme árbol navideño de la casa, todos vestidos con pijamas festivos y entre risas. En otra, el cantante aparece abrazando cariñosamente a la actriz y uno de sus pequeños agarrado a la panza de la argentina. Eso, sumado a la mano de él posicionada en la zona, se tomaron como gestos que serían una pista del anuncio.

La señal definitiva que los usuarios tomaron como anuncio de embarazo

Pero fue la última foto la que disparó las especulaciones. Allí se observan las clásicas medias navideñas colgadas en la chimenea, todas personalizadas con la inicial de cada integrante de la familia. Sin embargo, una llamó especialmente la atención: la última bota no tiene letra alguna. Una extra, completamente en blanco.

Ese detalle mínimo fue suficiente para enloquecer a los fans: los comentarios no tardaron en aparecer: “Hay una bota de más”, “¿Por qué está sin inicial?”,“¿Se viene otro bebé?” y “¿Esto es un anuncio encubierto?”.

Por ahora, ninguno de los dos hizo aclaraciones ni desmintió nada. Pero, como ya pasó en otras ocasiones, la familia de la actriz y el cantante suelen hacer anuncios sorpresivos o en código.

La Navidad de Lopilato y Bublé

