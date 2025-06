Laurita Fernández confesó la razón por la que suspendió su obra de teatro junto a Mike Amigorena

El mensaje de Laurita Fernández

La actriz decidió esta vez mostrar un costado más vulnerable. “Me sentía muy, muy, muy mal y no pude hacer las funciones de ayer y hoy”, escribió sobre una imagen suya con expresión de angustia. En otro mensaje detalló: “Me pone muy triste la situación porque saben lo que me cuesta tomar la decisión de no hacer la función. No me animaba a mostrarles cómo estoy, pero leyendo los mensajes sentí la necesidad de compartirles mi sentir en este momento”.