Mirtha Legrand debió ser operada: cómo es su estado de salud actual

Vestida con un look brillante y acompañada de un brindis, la conductora no pudo evitar quebrarse al recordar su recorrido profesional. “Me emociono, estoy muy emocionada, disculpen. Me emocioné muchísimo, 57 años, parece mentira”, dijo .

Mirtha Legrand Mirtha Legrand en 1951 votando por primera vez, cuando se instauró el derecho a las mujeres para hacerlo.

En su discurso, agradeció el apoyo del público y reconoció con palabras sentidas el vínculo que construyó con la audiencia a lo largo de las décadas: “Me he hecho grande, me he hecho mayor al lado de ustedes… Han hecho de mí una mujer muy feliz”.

Durante el homenaje, recibió una carta de Nacho y Diego, miembros de su equipo de producción, que también contribuyó a su conmoción. “Me tomaron por sorpresa, hay que avisar estas cosas. Acá seguiremos hasta que Dios quiera”, concluyó. La escena reflejó el peso simbólico de su trayectoria y la dimensión afectiva que sostiene su presencia en la televisión argentina.