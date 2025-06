Juana Viale traicionó a Mirtha Legrand y reveló un secreto íntimo de su abuela: "No sabe caminar..."

Juana Viale sorprendió a todos este domingo al revelar al aire una intimidad de su abuela, Mirtha Legrand , durante la emisión de Almorzando. Si bien advirtió que la conductora de las históricas “ mesazas ” no estaría contenta con que se supiera, no dudó en contar la anécdota que vivieron juntas en la privacidad de su hogar .

“El otro día la voy a visitar a la abuela y estábamos de entrecasa, abuela-nieta, siempre estamos así, en complicidad”, contó al iniciar la historia. El tono relajado de la conversación cambió por un instante cuando Juana se anticipó: “No sé si le va a gustar esto, porque a ella no le gusta que diga esta palabra... ”.

Sin embargo, lejos de detenerse, la actriz y conductora continuó. “ La acompaño a su dormitorio y estaba... en patas ”, reveló con humor. Para ella, que acostumbra a andar descalza en su vida cotidiana, encontrarse con Mirtha en la misma situación fue llamativo. “ Yo siempre ando en patas y, ahí, no ”, explicó, en referencia a que frente a su abuela no suele descalzarse por respeto o costumbre.

La sorpresa fue aún mayor cuando relató el diálogo entre ambas. “Le digo: ‘¡Bien abuela, estás en patas!’. Y me dice: ‘Me caigo para atrás, porque necesito de los tacos’. O sea, ¡no sabe caminar descalza!”, remató Juana, entre risas. “Increíble, a su edad maneja los tacos”, agregó con admiración, dejando en claro la fortaleza de la diva.