Se supo qué vínculo tiene Lali Espósito con la China Suárez, en medio de la guerra con Wanda Nara

La distancia entre ambas actrices no es nueva, pero la respuesta de Lali confirma que su amistad pertenece a una etapa pasada . Si bien conserva un recuerdo afectuoso de su compañera, dejó claro que no comparten tiempo ni espacios en la actualidad.

—La quiero de muchos años, nos conocemos de muy niñas. Pero desde hace diez años que no tengo un vínculo cotidiano con ella. Me entero de su vida un poco por ustedes, o por gente en común que tenemos.

—No estás para una salida de a cuatro entonces.

—Siempre estoy para verla: si me la cruzo en un cumple nos quedamos charlando y le pregunto cómo andan sus hijos, cómo andan sus cosas.

—Que te deje a los pibes para cuidarlos.

—Yo no soy tan de babysitter... Ya tengo dos sobrinos y con eso voy bien. No soy de tanto quilombo: la China tiene muchos hijos. Pero si un día me lo pide, no tendría problema.

El día que Mauro Icardi liquidó a Lali Espósito en un chat con Wanda Nara

Además, el distanciamiento entre ambas parecería haberse profundizado luego de que trascendiera un polémico mensaje privado de Mauro Icardi a Wanda Nara, donde el futbolista atacó directamente a la cantante.

"¡Qué ridícula andar a los besos haciéndote la trol* como la estúpida de Lali que anda a los besos con cualquiera... pfff qué bajez mamita!”, escribió en un chat filtrado que se conoció públicamente en agosto de 2024, tras el beso de Wanda con Catriel y Paco Amoroso durante un show en el Movistar Arena.

Lali no se refirió directamente a ese episodio en la entrevista, pero dejó en claro que no forma parte del círculo cercano de Eugenia Suárez ni de su entorno actual.