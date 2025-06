Mostró cómo es ser extra en LAM y develó el importe que les pagan: "Algo es algo".

Uno de los panelistas, Pepe Ochoa , fue el encargado de explicar cómo asistir como público: no hay límite de edad (más allá de ser mayor de 18), y deben comunicarse a la conocida “línea de chimentos” del programa: 11-6360-6148.

Nadia contó que vio la convocatoria en una publicación de Facebook donde anunciaban que buscaban extras de entre 20 y 45 años. En el video la joven mostró el trayecto que hizo hasta su llegada al estudio de América. “Firmé mi asistencia y pudimos ingresar a los estudios...”, relató. Si bien había zonas en las que no se podía grabar, contó que durante el programa se les pedía mantener una actitud entusiasta, aplaudir y reaccionar según indicaciones de la producción .

Embed $40.000 te pagan por SER EXTRA en la TRIBUNA de #LAM. Multiplicalo x 5 días a la semana y algo es algo... pic.twitter.com/D2SGZvveB8 — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) June 9, 2025

¿Cuánto pagan por ir a la tribuna de LAM?

El debate se trasladó a la red social X donde el usuario @ElLaucha reveló: “$40.000 te pagan por ser extra en la tribuna de #LAM. Multiplícalo por cinco días a la semana y algo es algo...”.

La cifra llamó la atención, y muchos comenzaron a especular con el ingreso mensual. "Si pagan $40 mil por día, por 5 días son $200 mil por semana... $800 lucas al mes por unas horitas de lunes a viernes... ¡A mí me sirve, eh!", comentó una usuaria. Sin embargo, el propio autor del tuit aclaró: “No funciona así... Si no, todos serían extras. Y además, para cobrar eso tenés que estar en el Sindicato. No es tan fácil”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por elejercitodelam (@elejercitodelam)

Otros usuarios con experiencia en la industria explicaron que se trata de trabajo esporádico, no un empleo fijo. “En LAM estarás 3 horitas, pero la paga es la misma que por una jornada de grabación de 8 horas. Trabajé mientras estudiaba, fue genial, divertido, suficiente... los mejores recuerdos de esa experiencia”, comentó otra internauta.