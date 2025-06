Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de haber "prendido fuego en la parrilla" un perro de la familia

En medio de acusaciones cruzadas, reclamos judiciales y una guerra mediática que no se detiene, Wanda Nara se contactó con LAM desde Ibiza para lanzar una acusación contra Mauro Icardi que sorprendió incluso a los integrantes del ciclo que conduce Ángel de Brito .

Pero la historia no terminó ahí y Riva Roy fue más allá con una confesión que, según explicó, Wanda lo autorizó a contar: “Dice que cuando murió uno de los perros de la familia, un weimaraner, Mauro lo quemó, lo prendió fuego en la parrilla y las nenas y Mauro lo vieron”.

Frente a semejante relato, el periodista aclaró: “Ojalá que sea mentira esto y que Wanda me esté mintiendo y me esté operando”. En el estudio, la reacción no tardó en llegar. Yanina Latorre fue tajante: “Debe ser una de las exageradas mentiras de Wanda”, lanzó con tono irónico, sin ocultar su descreimiento.