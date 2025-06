Qué dijo Wanda Nara sobre su supuesto romance con el jugador del PSG, Achraf Hakimi

" ¿Estuviste o no estuviste con Hakimi? ", le consultó el conductor, a lo que ella rápidamente negó el romance. “ Me río porque todos los días sale una persona nueva , y hay un montón de nombres”, contestó sin negar ni afirmar un acercamiento a quien fue compañero de exmarido.

Y explicó: "No me gusta que me involucren en situaciones que no son. Nunca me metería con alguien que está en pareja. Lo hacen para generarme daño o lastimar".