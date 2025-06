Lali Espósito cargó contra Javier Milei, respaldó a Darín y pidió mayor atención para el Garrahan

Embed "Es raro tener un presidente que le diga mandriles a quienes no piensan como él", dice Lali Depósito.



Ellos estuvieron literalmente décadas diciéndole gorila a quienes no pensaban como ellos. Cierren el orto.



Esto dio lugar a una mirada más amplia y Espósito apuntó: “Hay intolerancia en general de todos con todos. Una cancelación constante. Es una época un tanto insoportable, cínica, corta, con cero profundidad de discusión política. Está todo muy twitterito. Aburrido”.

En ese sentido, defendió la libertad de expresión de los artistas: “Entiendo a quien no se siente capaz de recibir eso después de opinar, pero me parece mal que uno no pueda opinar sobre lo que sea: que te encanta o no Milei. No sentir que te atacan con un nivel de saña letal”.

También volvió a respaldar a Ricardo Darín: “Sabe todo y se nota cuando lo van a buscar. Habla con una tranquilidad que maneja. Todos sabemos quién es Ricardo Darín. Me solidarizo con él y con todos los que reciben ese nivel de hate”.

Lali apuntó contra el “autoritario” Javier Milei

Más adelante, fue directa con respecto a su relación con el presidente Javier Milei: “Todos deberíamos poder hablar con el presidente. Sentir que nos representa. Aunque no estés de acuerdo con sus políticas, está bueno sentir que podés escucharlo y ver qué pasa en tu país”.

Y agregó: “Se torna difícil ese ida y vuelta con una persona que sólo llama ‘mandriles’ a quienes no opinan como él. Te sentís un poco raro porque (...) Yo vivo en este país. Es desde donde aporto y el lugar de donde soy. No hablo de partidos políticos, sino de un representante, de un primer mandatario”.

Lali Espósito Lali Espósito imitando la clásica postura que toma el presidente Javier Milei en sus fotografías. Web

Opinó sobre los dichos de Fito Páez y negó ser candidata presidencial

Asimismo, recientemente Fito Páez, quien se había considerado “feminista de siempre”, opinó que “Si decidís bailar eso, que te van a perrear y garchar toda la noche, es problema tuyo. Después, cuando vayas a defender tus derechos al congreso, no me pidas que te apoye”.

Ante esto, la intérprete contrapuso: “No estoy de acuerdo con que porque alguien perré, no merece ganar derechos. Tengo charlas muy interesantes con Fito siempre, lo amo, es un amigo y un artista que admiro profundamente. Como todo en esta época, hay que tener en cuenta el contexto en el que lo dijo”.

Por último, recordó que Eduardo Feinman la consideró una posible candidata política y negó: “Dejate de joder -entre risas-. Así estamos. Soy cantante, actriz y hago lo mío. El artista es generador de opinión desde que el mundo es mundo,y desde que el arte es arte y me siento libre de decir lo que pienso”.