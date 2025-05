Ricardo Darín cruzó a Caputo tras la polémica: "Fue bastante despectivo, debería ser más educado"

En diálogo con Intrusos, Darín lamentó el revuelo que se armó tras sus declaraciones: “Cada uno interpreta lo que quiere. Se entiende claramente a qué me refiero. Obvio que hay empanadas más caras, más baratas, depende del barrio que te toque. Me parece que queda claro de qué estaba hablando”.

“Los precios están elevados, la gente lo sabe. Esto no tiene nada que ver con hablar mal del Gobierno y del señor Caputo que me trató de Ricardito. Fue bastante despectivo para un funcionario público votado en democracia” , opinó tras lo que dijo el ministro: “se quiso hacer el popular y dijo una estupidez” .

“Debería ser un poco más educado. No entiendo por qué me trata mal y me dice ‘Ricardito, lo que dijo es una estupidez’, con lo cual me estaría tratando de estúpido. Más allá de eso, reinterpretar lo que quise decir va en cada uno. Es una oportunidad para comprobar cuánta gente hay cargada y que vuelca todo su odio. Te acusan de cosas que no soy”, continuó el actor.