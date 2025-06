Un ex piloto de Fórmula 1 habló sobre Franco Colapinto y dijo lo que muchos piensan: "Está perdido...'

Franco Colapinto no pasa el mejor momento en Alpine, donde en tan solo tres carreras su monoplaza no muestra progresos y las fallas no le permitieron superar a su compañero Pierre Gasly ni tampoco acercarse a la zona de puntos.

Lo cierto es que el argentino se encuentra bajo mucha presión y Flavio Briatore quiere resultados, mientras que la escudería francesa se ubica en la última posición en la tabla del campeonato de constructores y varias personalidades del mundo de la Fórmula 1 han expresado su opinión sobre el asunto y las críticas no se hacen esperar.

Diseño sin título (15).png Franco Colapinto, piloto de Alpine ¿Quién es el ex piloto de F1 que criticó a Franco Colapinto? El piloto argentino fue apuntado por el Jaime Alguersuari, expiloto de la categoría reina y, en diálogo con el periodista Albert Fábrega en su podcast The After Lap, el español analizó las tres primeras carreras de Colapinto en la temporada 2025 y se refirió al reemplazo de Jack Doohan.

“Franco no está cómodo con el coche. Se queja y lo ves preocupado, sobre todo cuando sale del coche y habla con la prensa. Está un poco perdido. Es que está lejos, está muy, muy lejos. A ver, vamos a ser honestos, ¿no? Si esto le hubiera pasado a Jack Doohan, es que no hubiera durado ni dos carreras”, expresó quien fuera el piloto más joven en competir en F1 en su momento, cuando debutó el 26 de julio de 2009 en el GP de Hungría, a la edad de 19 años y 125 días.

"A ver, voy a full con Colapinto. Soy mega fan de él, me encanta, pero quiero ser objetivo con los resultados. Yo lo dije: ahora voy a valorar a Franco igual que valoré a Jack, porque yo soy una persona objetiva. Voy con un país que es Argentina, que me encanta, que me tratan maravillosamente bien y a full con Franco, pero tenemos que ser objetivos".