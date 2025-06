Mirtha Legrand durísima contra Cristina Kirchner tras el fallo de la Corte: cuál fue su opinión

En la última emisión de “La Noche de Mirtha” , la conductora Mirtha Legrand no esquivó el tema más caliente de la semana: la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad . En medio de un clima tenso y con una frase contundente, la presentadora afirmó que la expresidente “tiene que devolver la plata que se robó” .

Fiel a su estilo y sin ningún filtro frente a sus invitados, la diva argentina opinó al respecto a pesar de que aclaró que no emitiría juicios. “Si robó, es justo que la condenen. Que horrible la palabra condenen” , sostuvo tajantemente.

La conductora también expresó su preocupación por la situación actual tras el fallo de la Corte Suprema, principalmente por las protestas que se desataron en nombre de Cristina. “A mí me asusta y no me gusta ver todo esto. Cortaron la calle, los accesos y lo que pasó en el canal. Esa fue la Cámpora”, dijo.