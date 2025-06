El fin de las camisetas o cada cual a su juego

Argentina líquida. En medio de tanto aire cargado, se especula que la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner va a profundizar la grieta. Digamos que su impronta siempre permanece latente. Pero también convengamos que de Milei a esta parte se ha ido imponiendo otra lógica, tal vez un cambio de paradigma: el fin de las camisetas. Cito a mi colega de la sección de Política, Juan Carlos Albornoz, para pintar ese clima de época: "Simplemente puede ser la reacción lógica de aquel que no está bien hoy, pero tampoco estuvo bien antes, y que ya no quiere ponerse la camiseta de nadie". Por ahí va la cosa. Sentir que por años se fue hincha de un club (léase partido político, líder, referente, ídolo efímero) y tener que admitir que a cambio nunca se logró una retribución a tanta constancia, fidelidad e incluso devoción, llevó a miles de argentinos a dejar de ir a la cancha simbólica o ya ni siquiera ver el partido. Valga esto como metáfora de no ir a votar (este año hubo varias elecciones donde la baja de votantes fue significativa). Una suerte de desidia que se complementa con menos participación en general, menos movilización, menos cortes y bombas de humo, salvo claro que la Selección Argentina vuelva a ganar un Mundial -o símil deportivo- y la mecha se reencienda. Estamos ante un capítulo más de la modernidad líquida que además de confirmarnos que nada permanece estable nos revela hacia dónde vamos mutando. Algo así como pasar -sin tanto conflicto ni ponerse colorados- del PRO a La Libertad Avanza viniendo del peronismo revolucionario y el radicalismo. El trillado mantra de que "nadie se salva solo" ya no significa necesariamente que quienes se agrupen deban hacerlo poniéndose una misma camiseta, integrando un mismo partido, compartiendo una misma marca. En todo caso, es o será ir hacia una misma causa, un mismo objetivo. Aunque la esencia de la grieta persista (difícilmente se supere la inoxidable antinomia "peronistas vs. gorilas"), la virulencia de otros tiempos debería haber quedado atrás. La jefa del Kirchnerismo perdió la pulseada con la justicia y el mundo propio y ajeno sigue andando. Mientras el dios inflación no desbarranque, las camisetas seguirán colgadas del alambre o arrumbadas al fondo del placard. Pero estamos en Argentina y eso, se sabe, puede derribar cualquier pronóstico.