13% de quemadura corporal: María Julia Oliván reveló su estado de salud luego de haber sido internada

María Julia Oliván está en terapia intensiva (2).jpeg

Su internación

Durante la internación, Oliván también publicó mensajes donde celebró pequeños avances en su estado general. “Zafé del catéter. Gracias, chicos del Hospital Alemán del área de quemados”, escribió junto a una foto de su brazo hospitalizado. “Estoy acá en el Alemán. Voy a estar por dos o tres semanas en donde me hicieron un raspaje. El martes, otro, el viernes otro. Primero me habían dicho que era el 25% del cuerpo. Ahora me dijeron que les parece que es el 13%, pero bueno, voy a tener para un tiempito acá”, detalló. En su testimonio también explicó que el accidente ocurrió mientras practicaba escenas para su unipersonal y decidió añadir combustible al fuego: “Y me prendí toda fuego. Así que dentro de todo la saqué barata”.