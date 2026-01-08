8 de enero de 2026 - 09:48

Revelaron detalles inéditos de Gran Hermano Generación Dorada: "Formato playa"

Este miércoles en Bondi Live señalaron que la nueva edición del reality tendrá importantes cambios a diferencias de las anteriores.

Se conoció nueva información sobre la nueva edición de Gran Hermano.

Se conoció nueva información sobre la nueva edición de Gran Hermano.

Por Agustín Zamora

"En febrero desembarca Gran Hermano en Telefe", comenzó Ochoa en su ciclo de streaming y Agustín Rey reveló: "Van a pasar cosas con respecto al pasado, en un momento puede haber un congelados con Gastón (Trezeguet) y Eleonora (González), algo que los lleve al pasado y a las cosas históricas que pasaron en Gran Hermano".

"Vamos a confirmar que adentro de la casa va a haber más de una persona famosa, algún ex participantes de todos estos 25 años y va a haber mucha gente anónima", continuó el periodista y agregó: "Pueden llegar a entrar hasta 30 personas dentro de la casa de Gran Hermano".

"Es la primera vez que va a haber un Gran Hermano de 7 meses, por lo que quieren hacer 2 piletas, una techada y otra afuera, pero en formato playa", confesó el profesional y cerró sobre la nueva edición: "Se está evaluando en Telefe que un participante pueda viajar al mundial".

¿Qué dijo Marcela Tauro sobre Gran Hermano Generación Dorada?

"Voy a estar en GH, pero yo hago todo, me faltan los cocineros", comenzó la panelista al aire en Intrusos, pero rápidamente aclaró: "Adentro de la casa voy a estar el 2 de febrero junto a varios periodistas 10 minutos".

Finalmente, Marcela Tauro aclaró que no será una participante de Gran Hermano Generación Dorada, sino que será una analista, y detalló: «Yo creo que Guercio va a estar en el debate".

