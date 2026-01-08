Revelaron detalles inéditos de Gran Hermano Generación Dorada: "Formato playa"

Este miércoles en Bondi Live señalaron que la nueva edición del reality tendrá importantes cambios a diferencias de las anteriores.

Este miércoles 7 de enero, el periodista de espectáculos Agustín Rey estuvo Bondi Live junto a Pepe Ochoa y reveló detalles inéditos de Gran Hermano: Generación Dorada e incluso confesó cuántos participantes querría tener el canal dentro de la casa más famosa del país.

"En febrero desembarca Gran Hermano en Telefe", comenzó Ochoa en su ciclo de streaming y Agustín Rey reveló: "Van a pasar cosas con respecto al pasado, en un momento puede haber un congelados con Gastón (Trezeguet) y Eleonora (González), algo que los lleve al pasado y a las cosas históricas que pasaron en Gran Hermano".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BONDI LIVE (@bondi_liveok) "Vamos a confirmar que adentro de la casa va a haber más de una persona famosa, algún ex participantes de todos estos 25 años y va a haber mucha gente anónima", continuó el periodista y agregó: "Pueden llegar a entrar hasta 30 personas dentro de la casa de Gran Hermano".

"Es la primera vez que va a haber un Gran Hermano de 7 meses, por lo que quieren hacer 2 piletas, una techada y otra afuera, pero en formato playa", confesó el profesional y cerró sobre la nueva edición: "Se está evaluando en Telefe que un participante pueda viajar al mundial".

Gran Hermano Se conoció nueva información sobre la nueva edición de Gran Hermano. web ¿Qué dijo Marcela Tauro sobre Gran Hermano Generación Dorada? "Voy a estar en GH, pero yo hago todo, me faltan los cocineros", comenzó la panelista al aire en Intrusos, pero rápidamente aclaró: "Adentro de la casa voy a estar el 2 de febrero junto a varios periodistas 10 minutos".