Revelaron detalles inéditos de Gran Hermano Generación Dorada: "Formato playa"

"En febrero desembarca Gran Hermano en Telefe", comenzó Ochoa en su ciclo de streaming y Agustín Rey reveló: "Van a pasar cosas con respecto al pasado, en un momento puede haber un congelados con Gastón (Trezeguet) y Eleonora (González), algo que los lleve al pasado y a las cosas históricas que pasaron en Gran Hermano".
"Vamos a confirmar que adentro de la casa va a haber más de una persona famosa, algún ex participantes de todos estos 25 años y va a haber mucha gente anónima", continuó el periodista y agregó: "Pueden llegar a entrar hasta 30 personas dentro de la casa de Gran Hermano".
"Es la primera vez que va a haber un Gran Hermano de 7 meses, por lo que quieren hacer 2 piletas, una techada y otra afuera, pero en formato playa", confesó el profesional y cerró sobre la nueva edición: "Se está evaluando en Telefe que un participante pueda viajar al mundial".
¿Qué dijo Marcela Tauro sobre Gran Hermano Generación Dorada?
"Voy a estar en GH, pero yo hago todo, me faltan los cocineros", comenzó la panelista al aire en Intrusos, pero rápidamente aclaró: "Adentro de la casa voy a estar el 2 de febrero junto a varios periodistas 10 minutos".
Finalmente, Marcela Tauro aclaró que no será una participante de Gran Hermano Generación Dorada, sino que será una analista, y detalló: «Yo creo que Guercio va a estar en el debate".