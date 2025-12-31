31 de diciembre de 2025 - 21:05

La transformación de una ex Gran Hermano: del éxito en el streaming al cambio espiritual que marcó su vida

Una ex Gran Hermano sorprendió a sus seguidores con una transformación espiritual que atravesó durante este último año de cambios.

La Tora Lucila Villar - exparticipante de Gran Hermano

La Tora Lucila Villar - exparticipante de Gran Hermano

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La conductora Lucila Villar compartió imágenes de su transformación, pero el centro del relato fue su reciente bautismo a los 30 años. Ella explicó que, tras un lustro de fe, sintió la necesidad de este compromiso espiritual en un momento de tristeza, demostrando que su progreso va mucho más allá de la estética visual y los cambios de imagen.

Leé además

Se confirmaron algunos de los nombres de los posibles participantes de Gran Hermano: Generación Dorada.

Quiénes son los famosos confirmados para la nueva edición de Gran Hermano

Por Agustín Zamora
La ex Gran Hermano confesó que droga consumió y el daño que le generó.

Qué es MD, la droga de la que Romina Uhrig se volvió adicta luego de salir de Gran Hermano

Por Agustín Zamora

A pesar de que el entorno digital suele enfocarse en la superficie, Lucila "La Tora" Villar decidió romper esa barrera compartiendo un video cargado de vulnerabilidad. En este contenido, calificado por ella como el más privado de su trayectoria, la exparticipante de Gran Hermano confesó su vínculo con la fe cristiana. A sus 30 años, optó por bautizarse, un acto que buscaba alinear su vida interior con las enseñanzas que ya difundía.

La Tora Lucila Villar - exparticipante de Gran Hermano
A sus 30 años, Lucila Villar optó por bautizarse, un acto que buscaba alinear su vida interior con las enseñanzas que ya difundía.

A sus 30 años, Lucila Villar optó por bautizarse, un acto que buscaba alinear su vida interior con las enseñanzas que ya difundía.

Fe y renovación interior

Esta determinación no surgió del azar. Lucila relató que mantiene un nexo con la espiritualidad desde hace un lustro, pero fue en un ciclo de profunda aflicción cuando sintió que le faltaba un eslabón. Movilizada por ese vacío, contactó a la persona que le habló de Dios por primera vez para solicitar su compañía en esta ceremonia trascendental. Según sus propias palabras, este compromiso representa el verdadero eje de sus recientes variaciones personales.

La Tora Lucila Villar - exparticipante de Gran Hermano
La Tora compartiendo en IG su vida cotidiana.

La Tora compartiendo en IG su vida cotidiana.

En paralelo a esta madurez interna, la presentadora de LUZU TV y del stream de Telefe documentó su progreso externo mediante una colección de retratos inéditos. Bajo la premisa de que "todo es un avance", exhibió diversas versiones de sí misma. Se la pudo observar luciendo una peluca rubia de corte breve y gafas oscuras con aire desafiante, contrastando luego con una cabellera extensa y sombría que resaltaba su presencia en un entorno de camarín.

Lucila Villar - exparticipante de Gran Hermano
La Tora posando frente al espejo de su casa.

La Tora posando frente al espejo de su casa.

La Tora Lucila Villar - exparticipante de Gran Hermano
La exparticipante de Gran Hermano en su año de cambios.

La exparticipante de Gran Hermano en su año de cambios.

La constancia en su entrenamiento también quedó plasmada en registros tomados desde la intimidad de su hogar. En ellos, su silueta atlética evidencia meses de labor físico constante. Sin embargo, para Villar, el cambio en su mentalidad y en su pelo son solo facetas de un todo que ahora parece estar bajo control absoluto. Sus seguidores no tardaron en reaccionar con elogios, destacando su humildad y esa esencia particular que la distingue en la televisión actual.

Finalmente, este 2025 se consolidó como el periodo en el que La Tora se mostró íntegramente. Desde postales informales frente al espejo con vestimenta relajada hasta la confesión de su bautismo, el mensaje es claro: el crecimiento es un viaje que abarca tanto el alma como el cuerpo, logrando que su "algo especial" brille con más fuerza que nunca.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

transformacion digital consciente: el desafio clave para las empresas argentinas

Transformación digital consciente: el desafío clave para las empresas argentinas

Por María Jesús Abril
Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

Tini Stoessel sorprendió en redes al hacer público un video íntimo junto a Rodrigo De Paul

Por Redacción Espectáculos
El cuadro clínico de Christian Petersen se mantiene estable, con seguimiento permanente.

Cómo evoluciona la salud de Christian Petersen: el nuevo parte médico que llevó tranquilidad

Por Redacción Espectáculos
Peaky Blinders regresa a Netflix con dos nuevas temporadas.

Peaky Blinders: ¿qué información nos dio el adelanto de la película sobre la serie?

Por Redacción Espectáculos