El Trece quiere darle pelea a Gran Hermano, con un programa conducido por Guido Kaczka: los detalles

Guido Kaczka, que llevaba algunos meses sin conducir, ya tiene un nuevo formato de programa para este 2026. El Trece quiere mantener la audiencia que ha ganado Mario Pergolini con "Otro día perdido" y ya confirmó la apuesta del canal para competirle a la nueva edición de Gran Hermano.

Según dio a conocer Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre), “Guido se prepara para conducir un ciclo que debutará la primera semana de marzo en el prime time de El Trece y que tendrá un jurado muy calificado con nombres importantes. Me dicen que está muy avanzado Abel Pintos para integrar este jurado de un programa que será un estilo Got Talent”.

Según dio a conocer Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre), "Me contaron que intentaron contratar a la artista brasileña Xuxa pero que rechazó propuesta por sus proyectos artísticos y era imposible que se instale en Buenos Aires. Será un show enorme y van a ser cuatro los jurados", reveló sobre uno de los intereses de la producción que no se pudo concretar.

Sin embargo, "llamaron a muchísimos artistas top y están definiendo el jurado en estos días" pero se sabe que "arrancará la primera semana de marzo y están llamando artistas desde diciembre. A mi me dicen que el nombre que pica en punta es Lo Mejor de la Familia pero esperemos que se confirme”.

Guido Kaczka Guido Kaczka estará al frente de un nuevo formato para competirle a Gran Hermano. web Cuándo comienza Gran Hermano: Generación Dorada Telefe anunció este lunes, la fecha de estreno de Gran Hermano: Generación Dorada y revolucionó a los fanáticos. La noticia fue confirmada por Luly Illbele, quien detalló: "La expectativa es total, hay muchísmo nerviosismo. Ya se empezaron a hacer las fotos del casting y se están seleccionando a los participantes. La casa va a estar totalmente renovada".