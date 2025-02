Cuál es la nueva apuesta de Guido Kaczka para El Trece para reemplazar The Floor

Guido Kaczka , que este 7 de marzo dará fin a The Floor , ya tiene en mente como continuar su conducción en el 2025: r ecargado con un nuevo programa bajo el brazo, que va a dar mucho que hablar y que se podrá ver por el eltrece .

“Se vienen cosas nuevas, no sé qué podés contar… ¿se viene un nuevo programa para la pantalla de eltrece?”, le preguntó Pampito Perelló al también actor y productor televisivo.

Embed - ¿Qué estás esperando para anotarte en The balls, el nuevo programa de Guido Kaczka?

“Sí, tremendo programa. La verdad es que sí, creo, bah, viste que, con estas cosas, uno nunca sabe si la va a pifiar o no, me puedo mandar la macana. Pero te voy a mostrar un video de lo que se está haciendo en uno de los estudios donde va a ir el programa”, le contestó Guido, y luego mostró la obra - que aún no se ha visto en público- en marcha.

“Es como una fosa, como una pileta”, le comentó Matías Vázquez. “Exactamente, mirá, se está rompiendo todo el estudio”, le confirmó, mientras se veía el movimiento de tierra para hacer el pozo.