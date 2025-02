Papucho de Gran Hermano confirmó lo que todos esperaban de Andrea, su excompañera de reality

En este último grupo se encuentran Claudio "Papucho" Di Lorenzo y Andrea Lázaro , que abandonaron la casa más famosa por problemas de salud y al romper el aislamiento, no pudieron regresar, dejando sus sueños atrás.

Gastón Trezeguet no vaciló y con firmeza la elaboró la pregunta del millón, la que todos se replicaban en sus mentes del otro lado de la pantalla y disparó: "¿Están de novios?". Algo nervioso, pero también entusiasmado, Papucho reveló: "No, en pareja todavía no".

Embed - Besazo entre Claudio y Andrea Mira #GranHermano en mitelefe.com/vivo y espia la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam @telefe Besazo entre Claudio y Andrea Mira GranHermano en mitelefe.com/vivo y espia la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam sonido original - Telefe - Telefe

Asimismo, el profesor de reiki explicó el estado de situación anterior, cuando no vibraba en armonía con Andrea en el reality: “Me había alejado un poco adentro de la casa por juego". De ese modo, Claudio confirmó que en este momento surgió el amor: "Nos estamos conociendo”.

Cuando le preguntaron virtudes de la morocha, Papucho soltó: “Es divina en todo sentido". Y luego se animó a confirmar el punto exacto en que descubrieron que existía una atracción irrefrenable: “Nos vimos afuera de la casa nos vimos realmente como somos y encaramos para otro lado”.