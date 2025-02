Chiara podría perder todos sus beneficios en Gran Hermano por un grito del exterior

Tras oírse el mensaje, la producción del programa Telefe subió la música para impedir que se escuchen otros gritos, mientras los jugadores ingresaban a la vivienda para no seguir involucrados.

Lo cierto es que, tras lo sucedido, la hija de Alejandro Mancuso no sólo no respetó el protocolo y repitió el grito entre los que estaban en el fogonero, sino que también lanzó una respuesta: "Chupamela gil", dijo, con la clásica seña del "fuck you" a cámara.