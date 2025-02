Chiara se le insinuó a Saif y el nuevo jugador de Gran Hermano le puso los puntos: "¿No podés?"

Sandra ante esta declaración no dudó un segundo y preguntó: “ ¿El sexo, está todo bien? ”. Entre risas, le aclaró a todos sus compañeros que no puede mantener relaciones pero su compañera no creyó que lo que decía: “Este es un hijo de p… que me está mintiendo en la jeta encima”.

image.png Saif, el nuevo jugador de Gran Hermano confesó lo que nadie esperaba. Web

Pero ante esto, sin un gramo de gracia aseguró que esto es real y que no puede tener sexo hasta que contraiga casamiento. “¿Hasta cuándo no podés? Yo no quiero, nada más pregunto”, aclaró Chiara Mancuso para no generar especulaciones. Ante esto, el nacido en El Cairo volvió a aclarar que no puede hacer nada hasta que se case.

Esto derivó en una nueva reacción de Chiara aún sorprendida inquirió: “¿Nunca tuviste sexo?”. Ante una confirmación, la pescadora gritó: “Es mentira. Mira la cara”. El exagerado comentario, de la participante de Gran Hermano, logró que todos los presentes en la mesa soltaran fuertes carcajadas, incluido a Saif.