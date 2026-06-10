10 de junio de 2026 - 19:20

Preocupación en Gran Hermano: Tamara Paganini abandonó la casa tras ser asistida de urgencia

La participante debió recibir atención médica. Su ausencia causó controversia en los fanáticos del programa en las redes sociales. Qué le sucedió.

Gran Hermano. Tamara Paganini fue asistida de urgencia.

Gran Hermano. Tamara Paganini fue asistida de urgencia.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La “desaparición repentina” de Tamara Paganini dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada generó preocupación entre los seguidores del reality. La participante se vio obligada a abandonar el programa de manera temporal por cuestiones de salud.

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Como era de esperarse, eso despertó rumores sobre su continuidad en el ciclo. Los usuarios de las redes, especialmente los fanáticos del programa, se mostraron sorprendidos por su ausencia. Sin embargo, la participante que generó controversia volvió a ingresar más tarde y continúa en carrera.

Qué le ocurrió a Tamara Paganini dentro de GH

La situación se produjo luego de que presentara un sangrado en uno de sus oídos, por lo que debió ser asistida por personal médico fuera del aislamiento. Su regreso pocas horas después despejó las versiones que hablaban de una posible salida definitiva del certamen.

De acuerdo con la información que trascendió, la participante debió ser atendida de urgencia por personal médico luego de presentar la complicación. Mientras permaneció fuera de la casa, sus compañeros también hicieron referencia al problema de salud que atravesaba.

En caso de que el problema continúe, el reality deberá activar el protocolo y brindarle asistencia médica para luego evaluar su continuidad en el certamen, tal y como se hizo en el caso de Andrea del Boca.

No es la primera vez que Paganini presenta problemas de salud en el reality. Semanas atrás, la participante mencionó perder una pieza dental y la rotura de otra. Sin embargo, no pasó a mayores.

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