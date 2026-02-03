Gran Hermano "Generación Dorada": Santiago del Moro presentó el renovado formato

En un evento exclusivo de Telefe, Santiago del Moro habló en profundidad sobre lo que será Gran Hermano: Generación Dorada , una edición especial que celebrará los 25 años del formato y que marcará un nuevo capítulo en la historia del reality.

“ Gran Hermano nunca pasó desapercibido, siempre fue un éxito”, afirmó el conductor quien destacó el vínculo personal que mantiene con el programa desde sus inicios en la televisión.

Del Moro explicó que esta nueva versión no será un Gran Hermano de famosos ni VIP , como se había especulado, sino una edición abierta a todos, pensada para jugadores apasionados por el formato.

“No se salió a buscar famosos. La gente que entra acá tiene que jugar, dejar su vida y convivir con otras personas”, remarcó. En ese sentido, detalló que el casting tuvo tres vías de acceso: una convocatoria abierta por internet, invitaciones directas de la producción y pruebas presenciales abiertas al público.

Del proceso surgieron 42 preseleccionados , aunque no todos ingresarán a la casa: “Estamos muy contentos con la preselección. Creemos que los currículums, las carreras y los fandoms quedan afuera”.

Entre las novedades del juego, Del Moro adelantó la incorporación de la placa planta, una instancia en la que el público podrá votar para eliminar a quienes considere que están sin motivación o no han arriesgado nada en el juego.

Gran Hermano: Generación Dorada Santiago del Moro anunció que Gran Hermano: Generación Dorada tendrá varias novedades. web

Además, regresará el sistema de nominación 3, 2 y 1, con tres votos para un jugador, dos para otro y uno para un tercero: “Queremos que el que entra se dé cuenta dónde está y que juegue”.

La casa también tendrá importantes modificaciones: nuevos sectores, dos piletas, una puerta roja renovada, una plazita y cambios en los cuartos, además de elementos inéditos que formarán parte del juego.

Santiago del Moro tendrá el primer mano a mano con el eliminado de la semana

Además, el conductor anunció su debut en el streaming de Telefe con “La Cumbre”, un programa en el que entrevistará mano a mano al participante eliminado tras cada gala, previo a que los amigos y familiares puedan reecontrarse.

En cuanto a la pantalla, la nueva edición del programa, comenzará el 23 de febrero y, durante los primeros días, comenzará después de MasterChef Celebrity a las 22:15 horas. Luego, tomará el horario del reality culinario hasta pasada la medianoche.