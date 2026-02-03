3 de febrero de 2026 - 12:18

Gran Hermano "Generación Dorada": Santiago del Moro presentó el renovado formato

El conductor brindó una conferencia de prensa para dar a conocer todo lo que se viene con el formato que celebra los 25 años de vida en el país.

Santiago del Moro anunció que Gran Hermano: Generación Dorada tendrá varias novedades.

Santiago del Moro anunció que Gran Hermano: Generación Dorada tendrá varias novedades.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

Gran Hermano Generación Dorada 

Gran Hermano Generación Dorada: se filtran los nombres de los famosos que podrían entrar a la casa

Por Redacción Espectáculos
Matías Morla junto al exfutbolista Diego Maradona.

La Justicia prohibió a Morla y a las hermanas de Diego Maradona hacer negocios con la marca

Por Redacción Policiales

Gran Hermano nunca pasó desapercibido, siempre fue un éxito”, afirmó el conductor quien destacó el vínculo personal que mantiene con el programa desde sus inicios en la televisión.

Del Moro explicó que esta nueva versión no será un Gran Hermano de famosos ni VIP, como se había especulado, sino una edición abierta a todos, pensada para jugadores apasionados por el formato.

Embed

“No se salió a buscar famosos. La gente que entra acá tiene que jugar, dejar su vida y convivir con otras personas”, remarcó. En ese sentido, detalló que el casting tuvo tres vías de acceso: una convocatoria abierta por internet, invitaciones directas de la producción y pruebas presenciales abiertas al público.

Del proceso surgieron 42 preseleccionados, aunque no todos ingresarán a la casa: “Estamos muy contentos con la preselección. Creemos que los currículums, las carreras y los fandoms quedan afuera”.

Entre las novedades del juego, Del Moro adelantó la incorporación de la placa planta, una instancia en la que el público podrá votar para eliminar a quienes considere que están sin motivación o no han arriesgado nada en el juego.

Gran Hermano: Generación Dorada
Santiago del Moro anunció que Gran Hermano: Generación Dorada tendrá varias novedades.

Santiago del Moro anunció que Gran Hermano: Generación Dorada tendrá varias novedades.

Además, regresará el sistema de nominación 3, 2 y 1, con tres votos para un jugador, dos para otro y uno para un tercero: “Queremos que el que entra se dé cuenta dónde está y que juegue”.

La casa también tendrá importantes modificaciones: nuevos sectores, dos piletas, una puerta roja renovada, una plazita y cambios en los cuartos, además de elementos inéditos que formarán parte del juego.

Embed

Santiago del Moro tendrá el primer mano a mano con el eliminado de la semana

Además, el conductor anunció su debut en el streaming de Telefe con “La Cumbre”, un programa en el que entrevistará mano a mano al participante eliminado tras cada gala, previo a que los amigos y familiares puedan reecontrarse.

En cuanto a la pantalla, la nueva edición del programa, comenzará el 23 de febrero y, durante los primeros días, comenzará después de MasterChef Celebrity a las 22:15 horas. Luego, tomará el horario del reality culinario hasta pasada la medianoche.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Guido Kaczka estará al frente de un nuevo formato para competirle a Gran Hermano.

El Trece quiere darle pelea a Gran Hermano, con un programa conducido por Guido Kaczka: los detalles

Por Agustín Zamora
Telefe confirmó la fecha de inicio de Gran Hermano Generación Dorada

Telefe y Santiago del Moro confirmaron la fecha de inicio de Gran Hermano "Generación Dorada"

Por Agustín Zamora
La Tana de Gran Hermano confirmó que se terminó su relación con el Chyno Agostini.

La Tana de Gran Hermano se separó de Chyno Agostini: el amor duró 11 días

Por Agustín Zamora
ya estoy operado: peter lanzani subio una reveladora foto en bata desde la clinica

"Ya estoy operado": Peter Lanzani subió una reveladora foto en bata desde la clínica

Por Redacción Espectáculos