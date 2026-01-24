La Tana de Gran Hermano se separó de Chyno Agostini: el amor duró 11 días

La exparticipante del reality de Telefe se mostraba feliz por la relación y él había dicho en una transmisión: “Nosotros ya nos besamos”. Nazarena Vélez, su madre, había opinado: “Que él esté bien y contento es lo único que me importa”.
La Tana de Gran Hermano confirmó la separación
En las últimas horas, fue la propia Katia la que confirmó la sorpresiva noticia: se separó de Chyno y está soltera luego de solo 11 días de relación. Lo reveló a partir de las preguntas de sus seguidores en redes sociales.
Cuando invitó a que los usuarios le hagan preguntas, alguien le dijo: “A mí me gustaría que esté soltera”. Y ella fue tajante: “Estoy soltera de nuevo”, acompañando el texto con un emoji de llanto, mostrando que no le es fácil procesar la ruptura.
Finalmente, Fenocchio reveló los motivos, descartando infidelidades o peleas: “No pasó nada. A veces, las cosas no funcionan o simplemente uno es distinto a otro”.