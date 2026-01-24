24 de enero de 2026 - 10:47

La Tana de Gran Hermano se separó de Chyno Agostini: el amor duró 11 días

La mediática fue quién anunció, por intermedio de sus redes sociales, que volvió a estar soltera. Los motivos.

La Tana de Gran Hermano confirmó que se terminó su relación con el Chyno Agostini.

La Tana de Gran Hermano confirmó que se terminó su relación con el Chyno Agostini.

Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

La exparticipante del reality de Telefe se mostraba feliz por la relación y él había dicho en una transmisión: “Nosotros ya nos besamos”. Nazarena Vélez, su madre, había opinado: “Que él esté bien y contento es lo único que me importa”.

La Tana de Gran Hermano confirmó la separación

En las últimas horas, fue la propia Katia la que confirmó la sorpresiva noticia: se separó de Chyno y está soltera luego de solo 11 días de relación. Lo reveló a partir de las preguntas de sus seguidores en redes sociales.

Cuando invitó a que los usuarios le hagan preguntas, alguien le dijo: “A mí me gustaría que esté soltera”. Y ella fue tajante: “Estoy soltera de nuevo”, acompañando el texto con un emoji de llanto, mostrando que no le es fácil procesar la ruptura.

Finalmente, Fenocchio reveló los motivos, descartando infidelidades o peleas: “No pasó nada. A veces, las cosas no funcionan o simplemente uno es distinto a otro”.

