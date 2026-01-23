Escándalo en MasterChef Celebrity: Germán Martitegui respondió a las acusaciones de Esteban Mirol

La polémica entre Germán Martitegui y Esteban Mirol estalló tras las denuncias del periodista sobre supuestos maltratos durante su paso por MasterChef Celebrity , el reality culinario emitido por Telefe, y derivó en un fuerte cruce mediático que expuso el clima detrás de cámaras del programa .

Una participante de MasterChef Celebrity habló sobre su romance con Robert De Niro: "Me muero"

Insólito: la gala de MasterChef Celebrity trajo una eliminación que sorprendió a todos los fanáticos

Mirol relató en el programa Intrusos (América TV) que su ingreso al reality estuvo marcado por una consigna inicial clara: priorizar la diversión por sobre la competencia estricta. “ Cuando yo llegué, me dijeron: ‘che, Esteban, acá hay que divertirse’ ”, recordó al aire.

Según explicó, asumió ese espíritu desde el comienzo y participó con una actitud distendida. Sin embargo, con el correr de las grabaciones, percibió un cambio en el trato y una aplicación desigual de ese criterio lúdico. Afirmó que mientras algunos participantes recibían devoluciones indulgentes, otros eran evaluados con dureza excesiva. “ ¿Por qué no es joda para todos? Ya que es diversión, vamos a divertirnos, pero no vamos a maltratar a la gente ”, planteó.

En ese marco, Mirol fue contundente al describir su experiencia personal. Ante una pregunta directa del conductor Adrián Pallares, afirmó: “Yo sentí que me maltrataron y vi que maltrataron”. Como ejemplo del impacto emocional que, según él, generaba la dinámica del programa, mencionó el caso de Momi Giardina , quien “fue a la psiquiatra” luego de la primera jornada de grabación.

También aludió a otros episodios conflictivos, como la salida de Eugenia Tobal, a quien describió como alguien que “se fue puteando”, y los cruces con La Joaqui. En su relato, incluyó la decisión de Valentina Cervantes de abandonar la competencia y habló de una división interna entre quienes, según su visión, aceptaron alinearse con la producción y quienes no toleraron los malos tratos. En ese grupo ubicó a Susana Roccasalvo, Luis Ventura, Valentina Cervantes, La Joaqui y a él mismo .

Esteban Mirol reveló que fue "maltratado" en MasterChef Celebrity Esteban Mirol reveló que fue "maltratado" en MasterChef Celebrity.

La dura respuesta de Germán Martitegui

Las declaraciones de Mirol generaron una rápida y dura respuesta de Germán Martitegui. Consultado también por Intrusos, el chef y jurado del reality rechazó de plano las acusaciones. “No escuché lo que dijo Mirol, pero es Mirol”, lanzó con ironía. Recordó que durante la competencia fue claro respecto a su postura frente al periodista: “Yo dije que no se la iba a hacer fácil a Esteban, y él cuando se fue dijo un montón de cosas de nosotros”.

Además, sugirió que la exposición mediática de Mirol mientras aún estaba en competencia pudo haber influido negativamente en su desempeño. “En el programa le pregunté si quizás, perdiendo menos tiempo hablando de nosotros en los programas y cocinando más, le hubiera ido mejor”, disparó.

Martitegui también cuestionó la decisión de Mirol de regresar al ciclo mediante el repechaje luego de haber criticado públicamente al programa. “Me parece que fue medio falluto volver en el repechaje, volvió al mismo lugar que criticó”, señaló. No obstante, el punto que más incomodidad le generó fue el uso del término “maltrato”.

“Me molesta que usen la palabra ‘maltrato’. Hay palabras que pierden fuerza cuando después se tienen que usar para cosas realmente serias”, afirmó. El chef negó de forma categórica las denuncias y defendió el clima laboral del reality. “Acá nadie maltrata a nadie. Este lugar es maravilloso”, sostuvo, y reforzó su postura con una defensa cerrada del equipo y la producción: “Puedo poner las manos en el fuego por todo lo que se hace acá adentro”.