"Ya estoy operado": Peter Lanzani subió una reveladora foto en bata desde la clínica

Luego de la preocupación que se generó por su internación de urgencia, Peter Lanzani llevó tranquilidad al contar cómo evoluciona su salud y cuál fue el motivo que lo llevó a pasar por el quirófano . El propio actor eligió comunicar la noticia a través de sus redes sociales , con una imagen y un mensaje que rápidamente se viralizaron.

En una historia de Instagram, Lanzani compartió una foto que se tomó en la clínica en la que estuvo internado. En la imagen se lo ve de pie, dentro de la habitación, con la bata hospitalaria desprendida , lo que deja al descubierto parte de su cuerpo.

Lejos de mostrarse abatido, el actor aparece relajado y con gesto calmo, una señal clara de que el momento más delicado ya quedó atrás. Junto a la imagen, el protagonista de "Argentina 1985" escribió un mensaje directo para quienes se preocuparon por su estado.

“Gracias a todos los que se preocuparon y mandaron mensajes! Tuve apendicitis y ya estoy operado y descansando en mi casa ”, expresó, confirmando así el diagnóstico y la intervención quirúrgica a la que fue sometido.

Con su estilo habitual y un guiño irónico, Lanzani cerró la publicación con una frase que no pasó desapercibida. “ Informando con la verdad #pitynews ”, escribió, en alusión al revuelo mediático que se había generado alrededor de su internación y a las distintas versiones que circularon en las últimas horas.

Peter Lanzani fue internado de urgencia

La actualización llegó después de que se conociera que el actor había ingresado al Sanatorio de Colegiales tras sufrir una descompensación y presentar picos de fiebre, situación que motivó una serie de estudios médicos y la evaluación de una posible cirugía. Finalmente, el cuadro correspondía a una apendicitis, una afección frecuente pero que requiere atención inmediata para evitar complicaciones.

Según se desprende de su propio testimonio, la operación se realizó con éxito y el alta médica fue rápida, lo que le permitió continuar la recuperación en su hogar. El mensaje fue recibido con alivio tanto por sus seguidores como por colegas del medio, que habían manifestado su preocupación desde que se conoció la noticia de la internación.

La publicación también dejó en evidencia el buen ánimo del actor, que eligió mostrarse tal como es y comunicar la información de primera mano. Con la intervención ya superada y el reposo indicado, Lanzani atraviesa ahora la etapa de recuperación, acompañado por su entorno cercano y agradecido por las muestras de afecto que recibió durante el episodio.