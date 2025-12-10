Nicole Neumann fulminó a Cubero por no poder estar presente en el cumpleaños de su hija: "Una vez en la vida"

El cumpleaños se realizará en los próximos días y se presenta como uno de los eventos más esperados por la familia

Allegra Cubero se prepara para celebrar sus 15 años en un festejo que ya se organiza a gran escala bajo la coordinación de su padre, Fabián Cubero, y Mica Viciconte, mientras se confirma que Nicole Neumann no estará presente en la fiesta principal. La situación se definió antes, ya que ambos acordaron que la organización quedaría a cargo del exfutbolista.

Nicole Neumann denunció a Fabián Cubero por “impedimento de contacto” con sus hijas Nicole Neumann denunció a Fabián Cubero por “impedimento de contacto” con sus hijas Las palabras de Nicole Neumann La ausencia de Nicole Neumann no surgió de una decisión repentina. Según lo acordado previamente entre los adultos, la dinámica del festejo contemplaba dos instancias separadas. Sin embargo, en las últimas horas el tema volvió al centro de la escena tras las declaraciones públicas de Laura Ubfal, quien cuestionó duramente que la modelo no asistiera a la fiesta principal.

Todo mal: Nicole Neumann y una medida cautelar para que Fabián Cubero no se acerque Todo mal: Nicole Neumann y una medida cautelar para que Fabián Cubero no se acerque “Nadie puede creer que Nicole no va a estar en esa fiesta. ¡Es el cumpleaños de quince de tu hija! Es una vez en la vida”, expresó la periodista. Luego reforzó su postura con otra frase que generó polémica: “Es muy duro que, por mal que te lleves con tu ex, no vayas aunque sea un rato al principio. Una locura”.

Su lamento Las palabras de Ubfal provocaron una reacción inmediata de Nicole Neumann, quien decidió enviarle un mensaje directo que luego fue reproducido en el portal de la periodista. En ese descargo, la modelo se mostró molesta por la información difundida y negó las versiones que la responsabilizan por no estar presente. “Lamento que tengas toda la data con las mentiras de la gente vende humo y comuniques cosas que no son”, expresó. A continuación, agregó: “Y encima sobre menores que leen y les duele”.

Allegra Cubero, la hija de Nicole Neumann y de Fabián Cubero que cumplió 14 años. Gentileza Instagram. Allegra Cubero, la hija de Nicole Neumann y de Fabián Cubero que cumplió 14 años. Gentileza Instagram. El mensaje que había compartido con su hija En su mensaje, Neumann explicó que había hablado previamente con Allegra sobre cómo deseaba celebrar su cumpleaños. “Creo haber dejado bien en claro la última vez que hablé públicamente, que yo le pregunté a mi hija qué quería, ella dijo que le encantaría las dos familias juntas, y yo dije que por supuesto, que no había problema y que por mí así sería”, sostuvo, según citó el portal. De ese modo, buscó dejar en claro que su intención inicial era compartir un único festejo.