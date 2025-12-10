10 de diciembre de 2025 - 21:45

Nicole Neumann fulminó a Cubero por no poder estar presente en el cumpleaños de su hija: "Una vez en la vida"

El cumpleaños se realizará en los próximos días y se presenta como uno de los eventos más esperados por la familia

Las palabras de Nicole Neumann

La ausencia de Nicole Neumann no surgió de una decisión repentina. Según lo acordado previamente entre los adultos, la dinámica del festejo contemplaba dos instancias separadas. Sin embargo, en las últimas horas el tema volvió al centro de la escena tras las declaraciones públicas de Laura Ubfal, quien cuestionó duramente que la modelo no asistiera a la fiesta principal.

Nadie puede creer que Nicole no va a estar en esa fiesta. ¡Es el cumpleaños de quince de tu hija! Es una vez en la vida”, expresó la periodista. Luego reforzó su postura con otra frase que generó polémica: “Es muy duro que, por mal que te lleves con tu ex, no vayas aunque sea un rato al principio. Una locura”.

Su lamento

Las palabras de Ubfal provocaron una reacción inmediata de Nicole Neumann, quien decidió enviarle un mensaje directo que luego fue reproducido en el portal de la periodista. En ese descargo, la modelo se mostró molesta por la información difundida y negó las versiones que la responsabilizan por no estar presente. “Lamento que tengas toda la data con las mentiras de la gente vende humo y comuniques cosas que no son”, expresó. A continuación, agregó: “Y encima sobre menores que leen y les duele”.

El mensaje que había compartido con su hija

En su mensaje, Neumann explicó que había hablado previamente con Allegra sobre cómo deseaba celebrar su cumpleaños. “Creo haber dejado bien en claro la última vez que hablé públicamente, que yo le pregunté a mi hija qué quería, ella dijo que le encantaría las dos familias juntas, y yo dije que por supuesto, que no había problema y que por mí así sería”, sostuvo, según citó el portal. De ese modo, buscó dejar en claro que su intención inicial era compartir un único festejo.

La modelo apuntó directamente contra la otra parte al aclarar cómo se tomó la decisión final. “Quienes dijeron que ‘de ninguna manera’ fue la otra parte, y decidió no ir”, afirmó. También explicó que se resolvió realizar un festejo con la madre por separado y otro evento del que, según sus palabras, nunca fue informada ni invitada a participar en la organización. “Así que dejá de difamarme gratis y creer mentiras de gente que solo quiere aparentar cosas que no son”, escribió con dureza.

En el cierre de su mensaje, Nicole remarcó el impacto emocional que la situación puede tener en su hija y defendió su rol como madre. “Y de no crear angustia en mi hija, por quien yo haría cualquier cosa, ya que es mi hija y soy lo suficientemente adulta y coherente como para poder lidiar con la presencia de cualquiera, por ella y su festejo, incondicionalmente, como su mamá”, concluyó.

