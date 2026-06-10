10 de junio de 2026 - 14:51

El desgarrador relato del hijo de María Rosa Fugazot tras su muerte: "Empezó a morir desde ahí"

La reconocida actriz sufrió una descompensación en su departamento de Palermo. Este martes se realizó el velatorio a puertas abiertas, donde sus conocidos pudieron despedirse.

El relato del hijo de María Rosa Fugazot durante su velatorio.

El relato del hijo de María Rosa Fugazot durante su velatorio.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Familiares, amigos y colegas despidieron este martes a María Rosa Fugazot en una ceremonia abierta realizada en el barrio de Palermo, Ciudad de Buenos Aires. La reconocida actriz falleció el pasado 7 de junio en su departamento y su partida generó una profunda conmoción en el ambiente artístico.

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Durante el velatorio, su hijo Javier Caumont lamentó el deceso y reveló que la actriz tenía previsto mudarse a su casa en los próximos días para recibir mayores cuidados. Incluso, ya había trasladado parte de sus pertenencias y tenía turnos médicos programados antes de concretar el cambio.

"Todos la conocemos y sabemos qué clase de profesional fue, como mamá fue la mejor, tanto con René como conmigo. Tuve el privilegio de que me eligiera y yo elegirla, y de vivir toda una vida juntos", agregó.

En la misma línea, reconoció que su madre presentó un desmejoramiento desde el fallecimiento de su hermano René Bertrand: "Todos sabemos que se empezó a morir el día que falleció René. Eligió morirse de a poquito, se quería ir con él”, sumó.

“Entonces no queda nada más que la resignación de que se cumplió su deseo y, por otro lado, el dolor terrible de que la vamos a extrañar hasta el último día de nuestras vidas. Porque era un ángel en la tierra", reflexionó.

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Tampoco le gustaba la idea de mudarse: “Quería seguir trabajando”

A pesar de que Javier pensaba que podría estar más atento a la salud de su madre con su mudanza, sostuvo que ella no estaba a favor del traslado: “El lunes a la mañana tenía dentista, el lunes a la tarde cardiólogo y después el alta y ya venía a casa. Es más, una valija yo ya la llevé el domingo que pasó, no, el domingo anterior y en casa iba a estar mimada, cuidada”.

“Ella no quería vivir más. Iba a casa porque su salud no estaba bien; ya no estaba pudiendo trabajar por sus piernas, por la edad y porque se había descuidado muchísimo en este último año”, recordó. Continuó: “En enero prácticamente la tuvimos todo el tiempo en una casa quinta en Parque Leloir”.

María Rosa se fue de este mundo lamentando no poder subir al escenario a expresar su arte: "Ella quería seguir trabajando y quería los escenarios y lógicamente ya no podía trabajar más, pobrecita, 80 y pico de años, era lógico también que terminara de trabajar", comentó su hijo.

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