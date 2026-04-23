Griselda Siciliani desmintió los rumores de reconciliación con Luciano Castro tras la viralización de un video

La polémica surgió luego de que en redes sociales se difundieran imágenes donde ambos aparecían juntos en Mar de Cobo.

Griselda Siciliani desmintió estar teniendo un romance con el cantante.

Un video grabado en Mar de Cobo volvió a instalar en la agenda mediática a Griselda Siciliani y Luciano Castro, luego de que en redes sociales se difundieran imágenes donde ambos aparecían descendiendo de la misma camioneta cerca de una propiedad que habían proyectado en conjunto durante su relación.

Luciano Castro cumplió 50 años y compartió con su familia, amigos, Griselda Siciliani e hijos (5).jpg

La aclaración de Siciliani y el origen del video Frente a la repercusión, el periodista Luis Bremer se comunicó directamente con Siciliani, quien desmintió de forma contundente cualquier tipo de reencuentro actual. “Es totalmente falso. El video que circula es del invierno pasado. No lo veo desde que me separé”, aseguró la actriz, cerrando de plano las especulaciones sobre una reconciliación.

Una ruptura marcada por el escándalo El vínculo entre Siciliani y Castro llegó a su fin en febrero, tras un episodio que tuvo amplia exposición pública. La filtración de audios que el actor habría enviado a una joven identificada como Sarah Borrel, a quien conoció durante un viaje a España, generó un quiebre definitivo en la pareja. A partir de ese momento, la relación no tuvo retorno.

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