23 de abril de 2026 - 21:15

Fallo de la Corte: no eliminarán contenido de Google vinculado a Díaz Castelli en el caso Rocío Gancedo

Gervasio Díaz Castelli, conocido como “gurú del amor” fue psicólogo de Rocío Gancedo, previo a su suicidio por depresión. Tras ello, se descubrieron audios “muy íntimos”

Fallo: la Corte Suprema rechazó el pedido del psicólogo de Rocío Gancedo.

Fallo: la Corte Suprema rechazó el pedido del psicólogo de Rocío Gancedo.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La Corte Suprema rechazó el pedido del psicólogo Gervasio Díaz Castelli para que se eliminen resultados de Google vinculados a su nombre en el caso de Rocío Gancedo. La decisión se basó en que la presentación no cumplía con los requisitos formales exigidos.

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Cabe recordar que Díaz Castelli -conocido mediáticamente como “gurú del amor”- había asistido a Gancedo, ex participante de Gran Hermano, quien en 2017 se suicidó tras atravesar una depresión. Luego del hecho se difundieron audios con contenido íntimo que lo involucraban con la fallecida.

El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron el recurso extraordinario sin analizar el fondo del reclamo, es decir, sin expedirse sobre el llamado “derecho al olvido”.

Rechazo de la Corte Suprema: los motivos

En ese contexto, el psicólogo solicitó la eliminación de resultados de búsqueda que remitían a notas sobre el caso, invocando el llamado “derecho al olvido”. En primera instancia obtuvo un fallo favorable, pero la Cámara en lo Civil y Comercial lo revocó.

Murió la ex Gran Hermano Rocío Gancedo
La ex Gran Hermano Rocío Gancedo

La ex Gran Hermano Rocío Gancedo

La Cámara consideró que el caso revestía interés público y que el demandante no había probado la falsedad ni la ilicitud de la información difundida, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Tras esa decisión, Díaz Castelli presentó queja ante la Corte Suprema, que finalmente rechazó el planteo por no ajustarse a los lineamientos establecidos en la Acordada 4/07 del máximo tribunal.

El rechazo de la Corte no se pronunció sobre el fondo del asunto -es decir, sobre la existencia o no del derecho al olvido en este caso- sino únicamente sobre la admisibilidad formal del recurso, por lo que la cuestión sustantiva sigue sin resolución definitiva en el máximo tribunal.

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