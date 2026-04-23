Falleció Darrell Sheets, uno de los protagonistas del programa "¿Quién da más?"

El mundo de la televisión se encuentra conmocionado tras la confirmación del fallecimiento de Darrel Sheets a los 67 años, uno de los protagonistas de la serie “¿Quién da más?”. El carismático postor, apodado " El Jugador”, fue encontrado sin vida en el estado de Arizona por las autoridades locales.

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De acuerdo con un comunicado oficial del Departamento de Policía de Lake Havasu City, los agentes acudieron a una vivienda alrededor de las 2:00 hora local tras recibir un reporte de una persona fallecida.

Al llegar al lugar, los oficiales hallaron a un hombre con una herida de bala en la cabeza , la cual parecía ser autoinfligida . El médico forense identificó posteriormente el cuerpo como el de Sheets, y el hecho se mantiene actualmente bajo investigación.

Darrell Sheets saltó a la fama internacional gracias a su participación durante 13 años en el reality de la cadena A&E , donde se destacaba por su estilo arriesgado y su capacidad para encontrar tesoros en depósitos de almacenamiento abandonados.

Tras una exitosa carrera televisiva, se retiró del programa en 2023 para emprender un negocio propio: una tienda de antigüedades en Arizona llamada Havasu Show Me Your Junk.

La noticia ha generado una ola de mensajes de condolencias. Un portavoz de A&E expresó la profunda tristeza de la cadena ante la partida de un "querido miembro" de su familia, enviando su apoyo a los seres queridos de Sheets en este difícil momento.

Sheets dejó una marca imborrable en el formato de subastas televisadas, donde su intuición y personalidad lo convirtieron en un favorito indiscutible del público.