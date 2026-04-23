Falleció Darrell Sheets, uno de los protagonistas del programa "¿Quién da más?"

El mundo de la televisión se encuentra conmocionado tras la confirmación del fallecimiento de Darrel Sheets a los 67 años, uno de los protagonistas de la serie “¿Quién da más?”. El carismático postor, apodado "El Jugador”, fue encontrado sin vida en el estado de Arizona por las autoridades locales.
De acuerdo con un comunicado oficial del Departamento de Policía de Lake Havasu City, los agentes acudieron a una vivienda alrededor de las 2:00 hora local tras recibir un reporte de una persona fallecida.
Al llegar al lugar, los oficiales hallaron a un hombre con una herida de bala en la cabeza, la cual parecía ser autoinfligida. El médico forense identificó posteriormente el cuerpo como el de Sheets, y el hecho se mantiene actualmente bajo investigación.
Darrell Sheets, quién da más
Darrell Sheets saltó a la fama internacional gracias a su participación durante 13 años en el reality de la cadena A&E, donde se destacaba por su estilo arriesgado y su capacidad para encontrar tesoros en depósitos de almacenamiento abandonados.
Tras una exitosa carrera televisiva, se retiró del programa en 2023 para emprender un negocio propio: una tienda de antigüedades en Arizona llamada Havasu Show Me Your Junk.
La noticia ha generado una ola de mensajes de condolencias. Un portavoz de A&E expresó la profunda tristeza de la cadena ante la partida de un "querido miembro" de su familia, enviando su apoyo a los seres queridos de Sheets en este difícil momento.
Sheets dejó una marca imborrable en el formato de subastas televisadas, donde su intuición y personalidad lo convirtieron en un favorito indiscutible del público.