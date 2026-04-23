23 de abril de 2026 - 18:34

Falleció Darrell Sheets, uno de los protagonistas del programa "¿Quién da más?"

La estrella del reality show fue hallada sin vida a los 67 años. Las autoridades investigan el hecho como un presunto suicidio que ha conmocionado al mundo del entretenimiento.

Falleció a los 67 años Darrell Sheets, uno de los protagonistas del programa ¿Quién da más?

Falleció a los 67 años Darrell Sheets, uno de los protagonistas del programa "¿Quién da más?"

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El mundo de la televisión se encuentra conmocionado tras la confirmación del fallecimiento de Darrel Sheets a los 67 años, uno de los protagonistas de la serie ¿Quién da más?”. El carismático postor, apodado "El Jugador”, fue encontrado sin vida en el estado de Arizona por las autoridades locales.

Leé además

﻿Mirtha Legrand no grabará su programa esta semana por recomendación de los médicos 

Mirtha Legrand no grabará su programa esta semana por recomendación de los médicos: los detalles
La Dirección General de Escuelas (DGE) decidió convertir abril en el mes de la lectura en voz alta, una apuesta que combina calendario internacional, estrategia pedagógica y la intención de reinstalar la palabra compartida como motor del aprendizaje.

Lectura en voz alta, deber para la escuela y el hogar

De acuerdo con un comunicado oficial del Departamento de Policía de Lake Havasu City, los agentes acudieron a una vivienda alrededor de las 2:00 hora local tras recibir un reporte de una persona fallecida.

Al llegar al lugar, los oficiales hallaron a un hombre con una herida de bala en la cabeza, la cual parecía ser autoinfligida. El médico forense identificó posteriormente el cuerpo como el de Sheets, y el hecho se mantiene actualmente bajo investigación.

Darrell Sheets, quién da más

Darrell Sheets saltó a la fama internacional gracias a su participación durante 13 años en el reality de la cadena A&E, donde se destacaba por su estilo arriesgado y su capacidad para encontrar tesoros en depósitos de almacenamiento abandonados.

Tras una exitosa carrera televisiva, se retiró del programa en 2023 para emprender un negocio propio: una tienda de antigüedades en Arizona llamada Havasu Show Me Your Junk.

La noticia ha generado una ola de mensajes de condolencias. Un portavoz de A&E expresó la profunda tristeza de la cadena ante la partida de un "querido miembro" de su familia, enviando su apoyo a los seres queridos de Sheets en este difícil momento.

Sheets dejó una marca imborrable en el formato de subastas televisadas, donde su intuición y personalidad lo convirtieron en un favorito indiscutible del público.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La ex Gran Hermano recibió la ayuda de Mirtha Legrand para operarse.

Mirtha Legrand rompió el silencio sobre su estado de salud luego de suspender su programa

Mirtha Legrand suspendió la grabación de su programa: los motivos

Mirtha Legrand suspendió la grabación de su programa por un problema de salud: los detalles

Ricardo Paolina, socio de LL&A, será uno de los disertantes de la charla.

RIMI: las claves del programa y las mejores formas de acceder

El músico mendocino Oscar Puebla.

Murió el músico mendocino Oscar Puebla, quien grabó con Mercedes Sosa un disco ganador del Grammy

Por Fernando G. Toledo