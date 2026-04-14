RIMI: las claves del programa y las mejores formas de acceder

El Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) a través del Decreto N° 242/26. Se trata de una medida que se sancionó dentro de la Ley N° 27802 de Modernización Laboral. En este contexto de cambios normativos y desafíos para las empresas, este martes 14 se dará una charla en la que se analizarán los principales ejes y claves vinculados a la baja de impuestos , el Régimen de Incentivo a la Inversión y el Régimen de Inocencia Fiscal.

La cita será a las 17 en Chacras Park – Edificio Ceibo, Auditorio (Piso 1). Los disertantes pertenecen al Estudio Lisicki Litvin & Abelovich y son Andrés Nicastro – socio de LL&A, Ricardo Paolina – socio de LL&A y Noelia Roggerone Saso – gerenta de LL&A. Para inscribirse en la charla se puede acceder a este link.

En este contexto, Ricardo Paolina adelantó a Los Andes los puntos principales de la disertación que, además, versará sobre los detalles técnicos del régimen simplificado de ganancias y los dólares del colchón . El foco del encuentro rondará en las precisiones que trae el recién reglamentado RIMI así como en la mejor manera de planificarlo fiscalmente . “No es lo mismo si las empresas tienen saldo a favor, quebranto, etc.”. ejemplificó el profesional.

El nuevo Régimen de Incentivo para las Medianas Inversiones se sancionó junto con la ley de modernización laboral y será válido para las inversiones que se realicen en los próximos dos años . Para acceder hay que esta categorizado como pyme . Paolina descontó que todas poseen el certificado pyme debido a que con este se obtienen distintos tipos de beneficios.

El especialista en impuestos también recordó que son consideradas pymes las que facturan hasta $130.000 millones en la actividad industrial, hasta $31.000 millones en el sector agropecuario, hasta 84.000 millones en el comercio y hasta $37.000 en construcción. “Estas empresas están comprendidas en este régimen y deben tener esa facturación promedio en los últimos tres balances”, explicó Paolina .

Amortización y devolución de saldos

El programa planteado por el RIMI se divide en dos partes. El más importante es el ahorro impositivo en inversiones de bienes muebles (compra, fabricación o importación). En este ítem también entra la adquisición de tecnología de eficiencia agropecuaria como sistema de riego, malla antigranizo, recambio de motores, bombas, equipos de refrigeración y otros que prioricen el ahorro energético.

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La otra pata del RIMI es la baja de la alícuota del IVA de 27 a 10,5 para recuperar los saldos a favor de la energía eléctrica que utilizan los equipos de riego de alto consumo. Esto, explicó el profesional, es para las que poseen ventas estacionales y la tasa del 27% le genera saldos a favor con alto costo de inmovilización en los créditos fiscales. Más allá de este punto específico, la agilización en la devolución de los saldos a favor también entrará en los beneficios del RIMI para las inversiones que se realicen.

Así, a partir del tercer mes se puede solicitar ese saldo lo que, en palabras de Paolina, es de una “eficiencia financiera importante”. Según la información oficial, el incentivo del RIMI será para las inversiones que alcancen los siguientes mínimos establecidos: U$S150 mil dólares para las micro empresas, U$S600 mil para las pequeñas empresas, U$S5 millones para las empresas medianas tramo U$S1 y U$S9 millones para las medianas tramo 2.

La clave más importante del impulso se encuentra en el ahorro del impuesto –en especial la deducción de Ganancias- debido a que acorta los plazos de amortización y permite el recupero de la inversión antes de tiempo. “En los casos de compra de bienes muebles amortizables, esta era de 5 o 10 años según el Régimen, pero ahora ese tiempo se acorta”, explicó Paolina. Y dio un ejemplo: si se invierte un millón de dólares había que amortizarlo en 10 años y mandar a pérdida el primer año unos 100.000 dólares. Ahora se enviarían a pérdida 500.000 dólares en el primer año y otro tanto el segundo.

De este modo, el plazo se acorta y se produce una economía inmediata en el impuesto a la Ganancia. “En el primer periodo se puede ahorrar 35% de las amortizaciones”, señaló el profesional. Esta posibilidad permitiría mejorar la posición financiera y la rentabilidad económica de la empresa. Para los casos de equipos de ahorro energético, esta amortización se achica aún más y es de solo un año.

Reducción impositiva

A partir de ahora las empresas ya pueden comenzar a evaluar sus opciones aunque todavía el ARCA no reglamenta qué información (y de qué manera) solicitará para aplicar o corroborar las inversiones que se hagan. El RIMI se enmarca en un pedido del sector empresario de que, por un lado, se equiparen las posibilidades con las grandes empresas que aplican el RIGI.

Por el otro, también tiene que ver con quitar un poco de presión impositiva con el fin de que las pymes logren mejorar su rentabilidad y destinarla a crecer. “La economía y la forma de hacer negocios ha cambiado sustancialmente”, comentó Paolina. Agregó que los márgenes se han reducido de manera significativa por lo que los plazos de financiación adquieren gran relevancia al momento de mejorar la renta.

“Este tipo de políticas sirve para sostener la reducción de márgenes de utilidad y ser eficientes desde el punto de vista financiero”, expresó el socio de CCL&A. Agregó que esto, a fin de cuentas, puede ser un importante incentivo para que las pymes finalmente decidan realizar determinadas inversiones en duda o postergadas. Por otro lado, Paolina destacó que la medida va a afectar la recaudación impositiva, pero que va en línea de incentivar las inversiones a partir de disminuciones de impuestos en lugar de otro tipo de políticas.