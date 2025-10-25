25 de octubre de 2025 - 20:27

La película italiana de Prime Video sobre un amor prohibido que conquistó al público

Un integrante del clero y una joven extranjera se encuentran en un pueblito italiano al calor del verano siciliano y el deseo.

Ella llegó para trabajar en silencio, entre risas y almendros. Él apareció, un clero de la iglesia, sin planes de quedarse. Pero algo estalló: un deseo prohibido y secretos que creían enterrados. Así comienza la película italiana más comentada del catálogo de Amazon Prime, una historia que mezcla amor, culpa y pasión en medio del calor del verano siciliano.

Se trata de “El verano más caliente” (L’estate più calda), un drama romántico que combina tensión emocional y toques de comedia, con una duración de apenas 96 minutos. Estrenada originalmente en 2023, la cinta llegó a la plataforma de streaming y ya se posiciona entre lo más visto.

De qué trata esta historia italiana de amor y conflicto

Embed - L'Estate Più Calda | Trailer Ufficiale | Prime Video

La trama gira en torno a Lucía, una joven voluntaria que trabaja en un campamento costero de Sicilia. Su vida parece estable: está por mudarse a Roma para estudiar economía junto a su novio. Pero todo cambia con la llegada de Don Nicola, un diácono que arriba a la villa y despierta en ella sentimientos que pondrán a prueba sus convicciones.

Lo que comienza como un intento inocente por ayudar a una amiga termina convirtiéndose en una historia de deseo prohibido, donde la línea entre lo correcto y lo que dicta el corazón se vuelve difusa. Entre paisajes bañados por el sol, rituales religiosos y noches de culpa, la película plantea una pregunta central: ¿hasta dónde se puede resistir lo que se siente?

Reparto y ambientación

El elenco está encabezado por Gianmarco Saurino, en el papel de Don Nicola, y Nicole Damiani como Lucía. A ellos se suman Alice Angelica, Stefania Sandrelli y Nino Frassica, quienes aportan solidez a este retrato de emociones y contradicciones.

Gianmarco Saurino, en el papel de Don Nicola, y Nicole Damiani como Lucía

Dirigida por Matteo Pilati, la cinta fue rodada en Ragusa, Sicilia, entre agosto y octubre de 2022. Los paisajes naturales, la luz del verano y la atmósfera de un pequeño pueblo costero refuerzan el contraste entre la espiritualidad y el deseo.

